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新聞女王丨何依婷以守護家人為底線　Regina不怕婚後工作量減：人生還有很多出路　

娛樂 19:52 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

何依婷有份演出的TVB台慶劇《新聞女王》熱話。

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）今個月升呢人妻，未夠30歲就「封盤」，現今新世代可算鮮有！

這位準人妻早前接受TOPick訪問，除剖白跟未婚夫相處點滴，更親解發爛鬧爆被媒體跟蹤一事，何依婷否認壓力爆煲，原來背後有著窩心原因，她一度眼流感觸說：「想保護身邊愛我的人，家人是何依婷的底線。」

新聞女王丨「曉薇」何依婷派福利答謝網民支持　Regina：暴風雨過後終會天晴

（陳慧安攝）

新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡　高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣

新聞女王丨體諒抑鬱症病人：堅持別放棄

何依婷於TVB台慶劇《新聞女王》飾演女主播徐曉薇，網民對其演出有讚有彈，當中一幕「反枱」戲被狠批演技，甚至被觀眾形容「睇到好尷尬」。

面對一眾負評，幸而有網民私訊Regina打氣，當中一位抑鬱症病者最令Regina動容，對方跟她說特別感受到 「徐曉薇」那份痛苦與壓抑。

感觸的Regina一度哽咽說：「抑鬱是一個病，他們不懂得快樂，沒原因下感到不開心，走不出憂傷的陰霾，我希望鼓勵他們加油，只能靠自己，所以堅持別放棄。抑鬱症病人很易走向極端，不希望支持我的人會這樣，只想他們快點痊癒每天開心過活。」

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為婚事張羅的Regina早前發文鬧爆被媒體跟蹤，她否認情緒波動，純粹於IG做個「民調」了解外界想法，她說：「我是一個開心和正面的人，大家喜歡扭曲也沒法子，我控制不到人家寫甚麼，但可以控制自己心態，而我的心態很良好。」

她續說：「結果發現網民們都撐我，不打緊，就讓他們寫下跟蹤下，對這件事我沒乜所謂。」

新聞女王丨孝順女不想家人受壓

藝人活在鎂光燈下很正常，Regina卻不想家人承受壓力，她說：「十六型人格裡面我屬於『守衛者』，所以很保護我愛的人。他們跟蹤我見到我和媽咪、同事、婚禮統籌師甚或另一半一起時，作為公眾人物我可以被你影，但我不想影響他們，」

守護身邊人是Regina的底線，她再度哽咽說：「不忍心身邊人為我受苦，成為公眾人物被討論是不容易的事，但他們沒必要承受這種壓力。」

（陳慧安攝）

家人是最後的防線，但婚後的Regina不會為此淡出幕前，她說：「我好熱愛演戲，家人亦很支持我繼續為事業衝刺，今次這件事媽咪說何足掛齒呢。」反過來安慰女兒，足見家人很疼錫何依婷。

除了何媽媽，未婚夫林先生亦很愛惜Regina，兩人是相識10年的大學同學，由相識相知變成好朋友，最終自然地走在一起。

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新聞女王丨何依婷：大家如心靈交流

正如Regina所言「鑽石幾多卡都唔重要」，是這個「他」令自己有所成長，因而決定付託終生。她說：「跟他一起之後我成為更好的『何依婷』，他認為人生應該望遠一點高一點，以他年紀有這種氣量和世界觀，真的很難得，令我的眼界和處事態度有所改變，他是一個情緒穩定兼樂觀的人，很多事情都看成小事。」

她坦言二人相處很舒服兼說：「當靜下來跟他傾偈時，感覺令人很放鬆，每次溝通猶如心靈交流。」

新聞女王丨未婚夫開朗好動

性格開朗的未婚夫愛交際，打golf、唱K、打邊爐生活多姿多彩，跟內向的Regina南轅北轍，Regina說：「他不累嗎？收工後又一斑人食飯？我就不會去。」經過幾年共處，Regina漸被對方打開心扉，她說：「如果跟熟稔又理解你的朋友一起，即使只是吃個飯已好開心。」

現在Regina不再宅在家：「感覺很累留在家休息，現在會做做運動和學習新事物，變得很熱愛生活。」

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新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見

新聞女王丨當紮小花不怕失寵

被Regina以「情緒價值滿分」來形容的未婚夫，似乎好合適當父親，對此何依婷也大表認同，她說：「他絕對是一個好爸爸，若小朋友犯錯甚或要見家長，他一定不會責備，反而會了解小朋友發生甚麼事，因為他是一個說道理的人。」

受力捧之際卻選擇展開人生新一頁，何依婷已預計事業受影響，她說：「我會見步行步，若果拍劇機會減少，就多做點網上工作，總有機會吧！假若公司唔要我，人生還有很多出路，可以樂觀去面對轉變，每個轉變也是成就更好的自己。」

婚後的Regina不會做少奶奶，而另一半亦支持她繼續工作，她說：「怕會脫節，因而失去女性的魅力，他都想我擁有自己一遍天下。」

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服裝：Aleshia

記者：游艾維

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