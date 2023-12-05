【PISA】港生閱讀能力全球第11位創新低　科學排名回升至第7位

▲ 學生能力國際評估計劃（PISA）2022研究結果今日（5日）出爐，圖為中大教育數據研究中心教育心理學系教授侯傑泰。（陳靜儀攝）

學生能力國際評估計劃（PISA）2022研究結果今日（5日）出爐，香港15歲學生閱讀能力在全球位列第11位，排名及分數同創歷屆新低，亦較上屆2018年第4位，急降7位；科學排名則由去年低位，回升2位至第7位；而數學排名已連續兩屆維持第4位，但得分下降。港生在3方面能力繼續落後新加坡及澳門，其中新加坡更同時在3項能力排名稱冠全球，取代上屆榜首的中國內地；台灣亦「跑出」超越本港。

PISA由經濟合作暨發展組織（OECD）策劃，每三年進行一次，旨在評估15歲學生以母語閱讀、數學及科學的能力，共81個國家及經濟體系參與，而數學能力是本屆主要研究領域。中文大學教育數據研究中心去年5至7月進行香港的評估工作，在全港隨機抽取163間中學、共約5,907名學生參與。

研究結果顯示，香港學生閱讀排名由上屆2018年第4位，急跌至第11位，成績急降24分至500分，兩者均低於2003年的低位（第10分、奪510分）；數學排名則與上屆一樣排第4，分數就下跌11分至540分；港生科學排名過去2屆均處於第9位低位，今屆終回升2位至7位，分數亦從517分上升至520分。

中大教育數據研究中心表示，2022年廣泛的國家及經濟體系學生的表現出現下滑，與上屆2018年比較，分別有41個及35個國家及經濟體系在數學及閱讀成有所下降，而大多數國家及經濟體系的科學成績保持相對穩定。

中心又稱，PISA 2022 評估進行時，香港正從第五波疫情中復元，當時香港中學只維持半日授課。在這些干擾之下，36%香港學生表示每周至少有一次在學業上遇到困難，稍多於 OECD 的平均水平 34%。

研究也指出，17%社經地位弱勢的學生在數學成績中排名前4分之1，高於OECD 平均水平的10%。PISA 2022也有評估移民學生的融合，發現本港移民學生在所有評估領域中的學術表現與本地學生相若，該些學生中亦有8%是第一代移民。

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記者：黃小冰