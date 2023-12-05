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【區議會選舉】選民投票後會獲發政府心意謝卡　政府：安排純為與民同樂

政治 18:06 2023/12/05

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特區政府將於區議會選舉投票日在投票站旁設「打卡位」讓市民拍照留念。(政府新聞處圖片)

政府今日（5日）宣布，為進一步傳揚區議會選舉信息，呼籲市民在投票日踴躍投票，並感謝市民的支持和與民同樂，將於投票日作出兩項安排，分別是選民在投票後會獲派發一張政府心意謝卡，及在投票站旁會設「打卡位」讓市民可拍照留念。

政府發言人表示：

心意謝卡的用意是感謝市民的支持，並希望與市民一起努力共建美好社區。謝卡是由公務員自行設計，並由政府物流服務署以環保紙張製作。設計是以全港各區的著名景點及地標特色共同設置在獅子山下，寓意全港各區共同努力建設美好社區、美好香港。

至於投票站旁的「打卡位」，政府發言人表示，會在票站旁不妨礙公眾安全秩序的位置上放置一個由選舉吉祥物「票箱寶寶」（即「藍小寶」、「紅小寶」及「白爺爺」）為構圖的中型展板，供市民與之合影留念，更添選舉日的氣氛。政府發言人強調，「有關安排純為與民同樂，增加大家對重塑後區議會以至區選的關心和關注。」

另外，政府指，為呼籲市民齊心合力共建美好社區，電視台製作了主題曲《獅子山下  共建美好社區》。該曲原曲為膾炙人口的名曲《獅子山下》並譜上新詞，再由一眾知名影視明星合唱，希望藉此振奮人心，共建美好社區和香港。　　 

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責任編輯：區綽彥

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