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謝曉瑩重編傳統神話劇《白蛇》　引入意識流力求新舊交融

休閒消費 18:06 2023/12/05

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粵劇花旦謝曉瑩（右）在北京遇到和立法會議員霍啟剛。

粵劇花旦謝曉瑩剛從北京回港，她這次和各界港澳青年代表於北京參與「港澳青年看祖國」活動，和内地青年互動交流，感受國家發展變化，她在京期間更和香港立法會議員霍啟剛相遇。

其實謝曉瑩堪稱梨園多面手，除專注舞台演出外，更兼任編劇，又是一位成功的班政家，一手創辦靈宵劇團、金靈宵劇團、青靈宵劇團，出任劇團主席，培訓年青演員不遺餘力，更希望在粵劇範疇致力傳承和創新。

謝曉瑩

力求新舊交融

由她領軍的青靈宵劇團，將於12月28和29日假葵青劇院上演兩齣改良粵劇「武松之戲叔、殺嫂」和「斬二王」，並加插新編中篇劇「白蛇：重說 · 劇系列舞台版」，既創新又具傳承意味。

「白蛇：重說 · 劇系列舞台版」，由謝曉瑩聯同郭啟煇、吳立熙和周洛童編劇，高潤鴻進行參定並擔任音樂設計。

謝曉瑩

謝曉瑩強調今次製作方針是「將傳統守到最後，讓創作走到最前」，力求新舊交融，將傳統神話重新編排，引入小說家劉以鬯的「意識流」手法，以電影懸疑手法包裝，在關鍵情節出現反高潮，令家傳戶曉的民間故事帶給觀眾新鮮感和反思空間。

謝曉瑩表示，青靈宵劇團就是讓年青演員有一個實踐理想的夢工場，成長必須依靠傳統的浸淫，演出方面除創新也重視傳承，故是次演出會安排兩晚不同的古老戲「武松之戲叔、殺嫂」和「斬二王」，體現新舊交融的雙向發展。

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