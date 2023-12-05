  • 22°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 19:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆裂點】陳偉霆曾被親兄反對入行　張家輝自爆《激戰》爆肌後遭人鬧

娛樂 18:41 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

張家輝的影帝路，由拍林超賢導演的《証人》開始，之後愈來愈有默契，拍《激戰》操得一身橫練肌肉，更成全城熱話。

相隔多年，張家輝林超賢再在新片《爆裂點》合作，加多一個久違港片的陳偉霆（William），雖然臥底題材沉鬱，但當中的手足情誼卻是濃得仍不開。

在《爆裂點》中，林超賢掛上的是總導演名衍，導演名字還有唐唯瀚，原因是出於一份承傳心意。

林超賢首任電影監製　與張家輝合作新片《爆裂點》舉行發布會

（左起）陳偉霆、林超賢、張家輝在《爆裂點》延續暗黑人性描寫。（曾耀輝攝)

林超賢解釋：「因為我好想幫這位年青新導，他是副導，紅褲子出身，和我一樣，這些年見他碰過很多壁，不斷敲門想做導演不果，這些我都經歷過，故想幫他一把，去傾投資者、演員，為他踏開第一步。」

《爆裂點》夾雜多條人物線，調子沉重，卻有著林超賢為人生的自勉。「戲裡有句對白：『呢個世界冇人幫到你』，角色無論忠或奸，都會被人欺凌，世界沉重，就看自己如何衝出去。」

點擊圖片放大
+4
+3

演臥底搏到盡

陳偉霆今次演臥底，非常搏命，除以完美線條身型上陣，也要應付多場重型動作戲，挑戰體能極限。

北上發展多年，他視這新戲是一次回歸。「挑戰一定有，但不敢講辛苦，因為拍戲個個都辛苦，但演出的狀態和情緒更要準備好，其實我是第一次演警匪片，還要跟家輝哥等前輩合作，都驚他們會少看我，故自己不想令人失望。」

家輝笑道：「William今次很好，看得出他的用心和投入，你以前套《紥職》都做得幾好呀！」

William自嘲：「叫我演律師、醫生就不行，扮古惑仔就啱我。」他續說：「大家說我今次好搏命，其實家輝哥更搏，所有動作場面他都有份，我哥哥跟家輝年紀相若，他看完都話：『張家輝咁抽得！』」

家輝回應道：「拍動作戲一定辛苦，就看有沒有價值，如果你知套戲好看就可，自己也不會經常跟以前比較，向前望，每次都做到最好。」

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

跟兄長解心結

《爆裂點》另一個主題是家庭，每個角色都為保衛家人而戰。林超賢解釋：「每個人心裡都有一個不能逾越的界線，而家庭可能是大部分人最重要的位置，若果踩過了界，便會導致衝突。」

陳偉霆跟張家輝的輕鬆互動對手戲，有即興手法，如為對方送上蛋糕，William坦言，確實把對方視作親哥哥，當中也令他想起了一段跟兄長的成長往事。

他憶述：「約20年前，我拿著英皇新秀歌唱比賽的表格回家，說想報名參加，哥哥聽罷一巴掌摑過來，之後拉我入房大鬧，因為他以前讀書不好，故想弟弟可以繼續學業，但我反叛，堅持入行，跟哥哥的關係就受到影響。」

陳偉霆今次以突破形象再拍港片。

陳偉霆記得過了幾年，兄弟才可破冰。「那時我發展了幾年，不甚順利，整個人情緒都好差，有晚哥哥跟我在後巷談話，像朋友般給我一枝煙，說無論如何都會撐我，第二天，便帶我到健身室，拿出他當時有的幾千元，叫教練要幫我操肌，心臟不好的他還陪我一齊跑，那刻我真的感動到喊。」

家輝聽著也恍然大悟：「可能他找到那個視我為哥哥的點，所以確立了關係共識，之後演起來便很有默契，潛意識我都把當作了弟弟。」

William很喜歡《激戰》（曾耀輝攝）

《激戰》爆肌不再做

10年前，張家輝《激戰》成為全城話題，陳偉霆說當時也在社交平台轉發了那個爆肌的雜誌封面。「作為演員，最常被問會否仿效這樣操肌，我覺得任何人有心都做到，你給我兩年去操也可有這成效，但最難是做開荒者，張家輝已經是第一個，當日誰會想到打MMA都要操成咁！就算正式的比賽也不會如此。」

張家輝自爆：「其實當時拍完，好多人鬧我，因為我把演出的標準拉到如此高，其他人要跟就好難。記得拍ending一場，我和Eddie（彭于晏）行出來，本身都大隻的安杰志都呆一呆，沒想到我們可以操到咁，之後有幾多骨醫、健身中心想找我做代言人呀！」

不過家輝重申，演員總要向前望，不能老想著以前有幾勁，故要自己再來一次如此操肌，也未必會做，這樣演戲生涯才可以有所突破。

10年前《激戰》，張家輝爆肌造型成為全城熱話。

髮型：Evan Wong（張家輝）、Davy Yu@AdmiXHairStyling（陳偉霆）

服飾：Dsquared Leather jacket, Neil Barrett Cargo pants（陳偉霆）

化粧：Angel Y（林超賢）、Midco Chu （張家輝）、Khaki yan（陳偉霆）

造型： Charlie Chin, assisted by Loby Lee（陳偉霆）

場地：英皇駿景酒店

記者：陳家昌

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

不日成婚2丨金燕玲曾兩度離婚終找到真愛　跟衛詩雅分享被蘇施黃浪漫追求
14:14 2023/12/03
不日成婚2丨金燕玲曾兩度離婚終找到真愛　跟衛詩雅分享被蘇施黃浪漫追求
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸【多圖】
13:06 2023/12/02
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸【多圖】
【MIRROR成員】英皇電影大晒冷預告片目　姜濤+教主+Edan赴日本拍電影【內附詳情】
17:34 2023/03/14
【MIRROR成員】英皇電影大晒冷預告片目　姜濤+教主+Edan赴日本拍電影【內附詳情】

你可能感興趣

不日成婚2丨金燕玲曾兩度離婚終找到真愛　跟衛詩雅分享被蘇施黃浪漫追求
14:14 2023/12/03
不日成婚2丨金燕玲曾兩度離婚終找到真愛　跟衛詩雅分享被蘇施黃浪漫追求
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸【多圖】
13:06 2023/12/02
王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸【多圖】
【MIRROR成員】英皇電影大晒冷預告片目　姜濤+教主+Edan赴日本拍電影【內附詳情】
17:34 2023/03/14
【MIRROR成員】英皇電影大晒冷預告片目　姜濤+教主+Edan赴日本拍電影【內附詳情】
張家輝 陳偉霆 彭于晏 林超賢 演員 娛樂人物職業 電影 警匪片 導演

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間16:05）
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸