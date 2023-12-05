【爆裂點】陳偉霆曾被親兄反對入行　張家輝自爆《激戰》爆肌後遭人鬧

張家輝的影帝路，由拍林超賢導演的《証人》開始，之後愈來愈有默契，拍《激戰》操得一身橫練肌肉，更成全城熱話。

相隔多年，張家輝林超賢再在新片《爆裂點》合作，加多一個久違港片的陳偉霆（William），雖然臥底題材沉鬱，但當中的手足情誼卻是濃得仍不開。

在《爆裂點》中，林超賢掛上的是總導演名衍，導演名字還有唐唯瀚，原因是出於一份承傳心意。

林超賢首任電影監製 與張家輝合作新片《爆裂點》舉行發布會

▲ （左起）陳偉霆、林超賢、張家輝在《爆裂點》延續暗黑人性描寫。（曾耀輝攝)

林超賢解釋：「因為我好想幫這位年青新導，他是副導，紅褲子出身，和我一樣，這些年見他碰過很多壁，不斷敲門想做導演不果，這些我都經歷過，故想幫他一把，去傾投資者、演員，為他踏開第一步。」

《爆裂點》夾雜多條人物線，調子沉重，卻有著林超賢為人生的自勉。「戲裡有句對白：『呢個世界冇人幫到你』，角色無論忠或奸，都會被人欺凌，世界沉重，就看自己如何衝出去。」

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演臥底搏到盡

陳偉霆今次演臥底，非常搏命，除以完美線條身型上陣，也要應付多場重型動作戲，挑戰體能極限。

北上發展多年，他視這新戲是一次回歸。「挑戰一定有，但不敢講辛苦，因為拍戲個個都辛苦，但演出的狀態和情緒更要準備好，其實我是第一次演警匪片，還要跟家輝哥等前輩合作，都驚他們會少看我，故自己不想令人失望。」

家輝笑道：「William今次很好，看得出他的用心和投入，你以前套《紥職》都做得幾好呀！」

William自嘲：「叫我演律師、醫生就不行，扮古惑仔就啱我。」他續說：「大家說我今次好搏命，其實家輝哥更搏，所有動作場面他都有份，我哥哥跟家輝年紀相若，他看完都話：『張家輝咁抽得！』」

家輝回應道：「拍動作戲一定辛苦，就看有沒有價值，如果你知套戲好看就可，自己也不會經常跟以前比較，向前望，每次都做到最好。」

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跟兄長解心結

《爆裂點》另一個主題是家庭，每個角色都為保衛家人而戰。林超賢解釋：「每個人心裡都有一個不能逾越的界線，而家庭可能是大部分人最重要的位置，若果踩過了界，便會導致衝突。」

陳偉霆跟張家輝的輕鬆互動對手戲，有即興手法，如為對方送上蛋糕，William坦言，確實把對方視作親哥哥，當中也令他想起了一段跟兄長的成長往事。

他憶述：「約20年前，我拿著英皇新秀歌唱比賽的表格回家，說想報名參加，哥哥聽罷一巴掌摑過來，之後拉我入房大鬧，因為他以前讀書不好，故想弟弟可以繼續學業，但我反叛，堅持入行，跟哥哥的關係就受到影響。」

▲ 陳偉霆今次以突破形象再拍港片。

陳偉霆記得過了幾年，兄弟才可破冰。「那時我發展了幾年，不甚順利，整個人情緒都好差，有晚哥哥跟我在後巷談話，像朋友般給我一枝煙，說無論如何都會撐我，第二天，便帶我到健身室，拿出他當時有的幾千元，叫教練要幫我操肌，心臟不好的他還陪我一齊跑，那刻我真的感動到喊。」

家輝聽著也恍然大悟：「可能他找到那個視我為哥哥的點，所以確立了關係共識，之後演起來便很有默契，潛意識我都把當作了弟弟。」

▲ William很喜歡《激戰》（曾耀輝攝）

《激戰》爆肌不再做

10年前，張家輝《激戰》成為全城話題，陳偉霆說當時也在社交平台轉發了那個爆肌的雜誌封面。「作為演員，最常被問會否仿效這樣操肌，我覺得任何人有心都做到，你給我兩年去操也可有這成效，但最難是做開荒者，張家輝已經是第一個，當日誰會想到打MMA都要操成咁！就算正式的比賽也不會如此。」

張家輝自爆：「其實當時拍完，好多人鬧我，因為我把演出的標準拉到如此高，其他人要跟就好難。記得拍ending一場，我和Eddie（彭于晏）行出來，本身都大隻的安杰志都呆一呆，沒想到我們可以操到咁，之後有幾多骨醫、健身中心想找我做代言人呀！」

不過家輝重申，演員總要向前望，不能老想著以前有幾勁，故要自己再來一次如此操肌，也未必會做，這樣演戲生涯才可以有所突破。

▲ 10年前《激戰》，張家輝爆肌造型成為全城熱話。

髮型：Evan Wong（張家輝）、Davy Yu@AdmiXHairStyling（陳偉霆）

服飾：Dsquared Leather jacket, Neil Barrett Cargo pants（陳偉霆）

化粧：Angel Y（林超賢）、Midco Chu （張家輝）、Khaki yan（陳偉霆）

造型： Charlie Chin, assisted by Loby Lee（陳偉霆）

場地：英皇駿景酒店

記者：陳家昌

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