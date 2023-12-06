  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型

休閒消費 10:28 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

帽子有畫龍點睛之效！

冬季穿搭可以變化多端，而帽子就是其中一樣必備單品，如果帽子配搭得宜，可以令造型有畫龍點睛之效。難怪各地女星，包括Lisa、太妍、曾之喬、楊丞琳、倪晨曦都喜歡戴帽，現在就看看她們貝雷帽、棒球帽與冷帽的搭配技巧！

冷帽可愛減齡

冷帽可謂時尚界長青樹，每年都會見到它的蹤影，而且有減齡效果，深受女星歡迎。太妍就曾戴上紅白冷帽配一頭曲髮，並化上精緻粉嫩妝容，看上去少女感十足。其實太妍樣子甜美兼擁有瓜子臉，所以適合戴任何類型的帽子。

如果想調皮一點，不妨參考Lisa，她有一頂米白色冷帽是動物耳朵造型，非常可愛，她用來配搭灰色外套，又出奇地合襯，而且不失甜美感覺。
曾之喬私下穿搭向來一絲不苟，她試過戴上深色冷帽外遊，並襯上黑色長大褸，感覺休閒而時尚，冷帽既可保暖，又可以為一身黑色打扮作點綴。

點擊圖片放大
+26
+25

貝雷帽是帽子界氣質擔當

除了冷帽之外，貝雷帽亦是一眾女星的必備item，它絕對是帽子界的氣質擔當！曾之喬、楊丞琳、倪晨曦都有戴貝雷帽，曾之喬試過以多種造型作配搭，例如黑色皮革貝雷帽配一頭長曲髮，女人味十足，而且顯臉小；她另一款造型是以同款貝雷帽搭配灰色西裝套裝，將頭髮紮起，感覺非常型格！

楊丞琳同樣戴上黑皮革貝雷帽，襯上黑色外套加牛仔褲，風格偏向隨性一點；而倪晨曦亦以黑色貝雷帽搭配白色西裝褸，並戴上珍珠鏈，整體感覺優雅有氣質；她還有一頂豹紋貝雷帽，依然是配搭西裝外套，顯得時尚有魅力。

棒球帽是休閒擔當

如果貝雷帽是氣質擔當，棒球帽就是休閒擔當。Lisa很喜歡以棒球帽襯率性造型，例如她曾以藍色棒球帽襯衛衣，舒適得來又很有街頭風格；曾之喬就以棒球帽配搭黑色長身大衣或藍色針織長裙，這種配搭較為女性化，令棒球帽感覺嬌柔不少。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩︱靚太必學高貴聖誕大餐菜餚　可嵐教煮傳統法式紅酒燴雞

帽子推薦：

DIOR D-DREAM 貝雷帽 HK$8,200

D-Dream貝雷帽以現代和高雅的設計演繹經典貝雷帽。此款式以黑色羊皮製作，背面綴以復古金色色調金屬「DIOR」標誌，可為任何造型增添時尚氣息。

DIOR ARTY 千鳥格紋蝴蝶結貝雷帽 HK$7,300

這款Dior Arty貝雷帽由 Maria Grazia Chiuri 設計，以饒富趣味的方式演繹品牌元素，並採用微型版本的經典千鳥格紋主題圖案設計。以黑色和白色羊毛製成，背面綴以精緻的黑色蝴蝶結和 Christian Dior標誌。這款貝雷帽可為任何造型增添高雅氣息，更可配搭同系列的其他千鳥格紋作品。

DIOR D-PLAYER CANNAGE藤格紋圖案鴨舌帽 HK$8,700 

此款必備的 D-Player 鴨舌帽是品牌經典元素的象徵。選用黑色科技塔夫綢製成，頂部縫線突顯 Cannage 藤格紋圖案，配以飾有「CHRISTIAN DIOR」標誌的同色系橡膠調校飾片。這款鴨舌帽可為任何時尚造型增添點綴，更可配搭系列的其他 Cannage 藤格紋圖案作品。

CELINE Triomphe Cloche 無縫羊絨冷帽 HK$5,600

冷帽綴以品牌經典凱旋貼片刺繡，簡約大方，而且裸色十分百搭。

CELINE羊絨和絲質冷帽子 HK$5,900

細看冷帽扣出Triomphe圖案，而且是經典版型，簡單易襯。

CELINE棒球帽 HK$4,650

香檳色棒球帽，刺有Celine字樣，是品牌的經典款，六角形設計，可調式拉環。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

節日穿搭｜聖誕必備CHANEL Bling Bling手袋　閃爆派對現場做主角
16:28 2023/12/05
節日穿搭｜聖誕必備CHANEL Bling Bling手袋　閃爆派對現場做主角
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
13:39 2023/12/04
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
時尚穿搭｜00後靚女星二代殺入時尚界　潮跟Lily、沈月穿公主風晚裝裙
20:44 2023/12/04
時尚穿搭｜00後靚女星二代殺入時尚界　潮跟Lily、沈月穿公主風晚裝裙
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？
16:29 2023/12/05
明星穿搭｜解構Jisoo的黑色穿搭哲學　如何做到高貴簡約而不沉悶？

你可能感興趣

節日穿搭｜聖誕必備CHANEL Bling Bling手袋　閃爆派對現場做主角
16:28 2023/12/05
節日穿搭｜聖誕必備CHANEL Bling Bling手袋　閃爆派對現場做主角
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
13:39 2023/12/04
明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look
時尚穿搭｜00後靚女星二代殺入時尚界　潮跟Lily、沈月穿公主風晚裝裙
20:44 2023/12/04
時尚穿搭｜00後靚女星二代殺入時尚界　潮跟Lily、沈月穿公主風晚裝裙
時裝服飾 時尚 CELINE DIOR

最高瀏覽

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
急症室最長等候時間（12月06日 時間08:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間08:05）
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡