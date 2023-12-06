時尚穿搭｜冬季貝雷帽+棒球帽+冷帽配搭法　齊學女星帽子戲法點綴造型

▲ 帽子有畫龍點睛之效！

冬季穿搭可以變化多端，而帽子就是其中一樣必備單品，如果帽子配搭得宜，可以令造型有畫龍點睛之效。難怪各地女星，包括Lisa、太妍、曾之喬、楊丞琳、倪晨曦都喜歡戴帽，現在就看看她們貝雷帽、棒球帽與冷帽的搭配技巧！

冷帽可愛減齡

冷帽可謂時尚界長青樹，每年都會見到它的蹤影，而且有減齡效果，深受女星歡迎。太妍就曾戴上紅白冷帽配一頭曲髮，並化上精緻粉嫩妝容，看上去少女感十足。其實太妍樣子甜美兼擁有瓜子臉，所以適合戴任何類型的帽子。

如果想調皮一點，不妨參考Lisa，她有一頂米白色冷帽是動物耳朵造型，非常可愛，她用來配搭灰色外套，又出奇地合襯，而且不失甜美感覺。

曾之喬私下穿搭向來一絲不苟，她試過戴上深色冷帽外遊，並襯上黑色長大褸，感覺休閒而時尚，冷帽既可保暖，又可以為一身黑色打扮作點綴。

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貝雷帽是帽子界氣質擔當

除了冷帽之外，貝雷帽亦是一眾女星的必備item，它絕對是帽子界的氣質擔當！曾之喬、楊丞琳、倪晨曦都有戴貝雷帽，曾之喬試過以多種造型作配搭，例如黑色皮革貝雷帽配一頭長曲髮，女人味十足，而且顯臉小；她另一款造型是以同款貝雷帽搭配灰色西裝套裝，將頭髮紮起，感覺非常型格！

楊丞琳同樣戴上黑皮革貝雷帽，襯上黑色外套加牛仔褲，風格偏向隨性一點；而倪晨曦亦以黑色貝雷帽搭配白色西裝褸，並戴上珍珠鏈，整體感覺優雅有氣質；她還有一頂豹紋貝雷帽，依然是配搭西裝外套，顯得時尚有魅力。

棒球帽是休閒擔當

如果貝雷帽是氣質擔當，棒球帽就是休閒擔當。Lisa很喜歡以棒球帽襯率性造型，例如她曾以藍色棒球帽襯衛衣，舒適得來又很有街頭風格；曾之喬就以棒球帽配搭黑色長身大衣或藍色針織長裙，這種配搭較為女性化，令棒球帽感覺嬌柔不少。

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DIOR D-DREAM 貝雷帽 HK$8,200

D-Dream貝雷帽以現代和高雅的設計演繹經典貝雷帽。此款式以黑色羊皮製作，背面綴以復古金色色調金屬「DIOR」標誌，可為任何造型增添時尚氣息。

DIOR ARTY 千鳥格紋蝴蝶結貝雷帽 HK$7,300

這款Dior Arty貝雷帽由 Maria Grazia Chiuri 設計，以饒富趣味的方式演繹品牌元素，並採用微型版本的經典千鳥格紋主題圖案設計。以黑色和白色羊毛製成，背面綴以精緻的黑色蝴蝶結和 Christian Dior標誌。這款貝雷帽可為任何造型增添高雅氣息，更可配搭同系列的其他千鳥格紋作品。

DIOR D-PLAYER CANNAGE藤格紋圖案鴨舌帽 HK$8,700

此款必備的 D-Player 鴨舌帽是品牌經典元素的象徵。選用黑色科技塔夫綢製成，頂部縫線突顯 Cannage 藤格紋圖案，配以飾有「CHRISTIAN DIOR」標誌的同色系橡膠調校飾片。這款鴨舌帽可為任何時尚造型增添點綴，更可配搭系列的其他 Cannage 藤格紋圖案作品。

CELINE Triomphe Cloche 無縫羊絨冷帽 HK$5,600

冷帽綴以品牌經典凱旋貼片刺繡，簡約大方，而且裸色十分百搭。

CELINE羊絨和絲質冷帽子 HK$5,900

細看冷帽扣出Triomphe圖案，而且是經典版型，簡單易襯。

CELINE棒球帽 HK$4,650

香檳色棒球帽，刺有Celine字樣，是品牌的經典款，六角形設計，可調式拉環。

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責任編輯：Kiwi Lee