愛滋風險｜本港愛滋病個案去年增409宗　7年來累計跌幅約4成　梁智鴻：盼2030年前結束對港威脅

▲ 香港愛滋病基金會（基金會）主席梁智鴻醫生與多位重要嘉賓，包括醫務衞生局副局長李夏茵醫生、JP、清華大學萬科公共衛生與健康學院院長陳馮富珍博士、Aaron Diamond愛滋病研究中心主任何大一教授、聯合國愛滋病規劃署駐華辦事處主任Dr. Erasmus U. Morah等人主持啟動儀式，一同祝望各組織能通過論壇交流研究心得和成果，未來日子繼續緊密合作做好愛滋病管理。（圖片來源／大會提供）

適逢每年的12月1日是世界愛滋病日，一連兩日的「2023第七屆京港澳台四地愛滋病論壇」周一（4日）起已順利舉行，並以「終結歧視，就在今天」為主旨。論壇承辦方香港愛滋病基金會(基金會)主席梁智鴻醫生會上表示，本港有望在2030年前結束愛滋病對公共衞生的威脅。

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望以2030年達成無愛滋病社會

今屆論壇承辦方香港愛滋病基金會(基金會)主席梁智鴻醫生與多位重要嘉賓主持啟動儀式，連續兩天的論壇不但得到了京港澳台四地愛滋病相關非政府組織代表參與討論，更邀請了百多位專家代表分享最新的研究發現和獨特經驗，加強愛滋病的預防策略及重整社會對愛滋病問題。

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香港愛滋病基金會（基金會）主席梁智鴻醫生會上致辭指，本港新增的愛滋病病毒感染個案數字在過去7年間都一直呈現下降趨勢，有望邁進聯合國愛滋病規劃署倡導「在2030年前結束愛滋病對公共衞生的威脅」的目標。

他又表示，愛滋病不僅是醫學問題，同時也是社會問題，而社會對於愛滋病的誤解和患者的歧視，成為了達成上述目標的其中一個阻礙，故呼籲政府要繼續努力對抗愛滋病病毒或愛滋病，繼續致力走進社區教育公眾預防，尤其是進行安全性行為的重要性。

本港醫務衞生局副局長李夏茵會上表示，本港自80年代出現首宗愛滋病個案後，個案持續增長至2015年達到725宗的高峰，其後連續7年下降，去年錄得409宗新增個案，累計跌幅約4成。

她提到，香港愛滋病顧問局去年發表「香港愛滋病建議策略2022-2027」文件，勾劃未來5年應對愛滋病疫情的重點政策建議和優先行動領域。其中一個核心策略是減少和消除與愛滋病毒相關的歧視和污名化，希望共同創造一個沒有歧視的世界。行動建議亦包括提高醫療保健服務提供者對性少數群體的理解，以及加強對這種病的認識、安全性行為和反歧視的公眾教育，為愛滋病毒感染者創造包容的環境。

論壇給予交流平台以助達成目標

針對本港情況，清華大學萬科公共衛生與健康學院院長、世衛榮譽總幹事陳馮富珍會上強調，雖然香港的感染數字比率低，但仍然有空間可以改進，而這個每兩年一度的論壇提供了一個專業平台，讓四地的醫學界及愛滋病研究者得以互相交流，分享研究歷程、成果和技術，有望加速推動研究以達成目標。

陳馮富珍博士補充，目前需要醫學界、社會大眾及科技三方的配合，望以達成目標，缔造一個零愛滋病病毒感染、零愛滋病相關死亡和零愛滋病相關污名化和歧視的社會。

目前未有藥物根治愛滋病

據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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責任編輯：羅嘉欣