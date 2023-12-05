【詐騙】14男女訛稱永久離港　企圖提早提取逾380萬強積金供款

▲ 商業罪案調查科高級督察薛子劼（左）、商業罪案調查科訛騙組總督察莫麗瓊（右）（黃傑偉攝）

警方於昨日（4日）展開名為「捉影」針對訛騙強積金供款的拘捕行動，以「詐騙」及「使用虛假文書」罪拘捕10男4女，年齡介乎27至53歲，並檢獲強積金供款及相關銀行文件，涉案金額合共超過港幣380萬。

商業罪案調查科高級督察薛子劼指，警方早前接獲一間強積金委託公司舉報，指懷疑有強積金供款人提供虛假文件，以獲提早提取強積金供款。經深入調查後，警方發現14宗申請個案，涉及14宗強積金供款，金額超過380萬元。

警方昨日展開行動，成功拘捕10男4女，年齡介乎27至53歲，被捕人報稱建築工人、文員及司機等。調查發現強積金供款人向強積金受託公司提供虛假文件，包括港澳居民居住證，及於民政事務處所作聲明，報稱永久離開香港並於內地定居，目的為提早提取強積金供款。但申請人沒有於所定日子離開香港，有申請人甚至從來沒有離開香港。警方行動中檢取一批證物，包括強積金供款文件，及相關銀行記錄。

有被捕人報稱，曾經接到聲稱為中介公司或經紀來電，聲稱可協助被捕人提早提取強積金供款，被捕人只需交出個人資料，當成功提取供款後，需向中介公司繳付當中3至4成佣金。其中單一最高個案，供款人提取30萬供款後，需支付近10萬元傭金。其中被捕6名人士已被落案起訴，將於1月提堂，其餘被捕人獲保釋後查。警方仍繼續調查，方向為包括中介人及經紀，不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙組總督察莫麗瓊指，警方會繼續與積金局保持聯繫打擊相關案件。警方提醒市民，以虛假陳述提取強積金屬刑事罪行，行為可構成行使虛假文書及詐騙罪一經定罪最高可被判監禁14年。市民切勿以身試法。市民亦不應輕信中介公司及應保管好個人資料。

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記者：黃傑偉