痛失親人｜父親沙發上獨自猝逝　港男難忘入屋眼前一幕　因一事自責：珍惜對你好嘅家人

家中突然猝逝，當日一家人因喜事難得一同外出，惟父親去年肺癆康復後一直行動不便，因此決定獨留在家。未料晚飯回家，卻驚見父親僵直坐在梳發上、失去生命跡象；突如其來的噩耗，令一家人皆猝不及防、難以接受。他悲痛地表示，父親素來不懂表達愛意，但每個舉動都透露出對家人的愛，讓他感到極為不捨；眼見母親前日（3日）晚飯時，仍為亡父裝上一碗飯，隨即難忍悲痛哭出聲，故發文勸大家：「珍惜對你好嘅家人」。

最新影片：

該名港男日前在網上討論區「連登」以「珍惜對你好嘅家人」為題發文，指其父於去年末旬感染肺癆入院，當時曾「以為佢唔會捱得住」，但對方很快康復出院，健康及精神更都越來越好，只是行動頗為不便。以為「大步檻過」之際，事主一家上周六因喜事一同外出，惟父親行動不便因此獨留在家，未料晚飯回家後，事主家姐一入門便發現他全身僵直坐在梳發上、四肢亦已發冷，急召救護車到場亦無力回天。

坦言難忘當日畫面

事主指父親為人固執怕事，之前肺癆亦一直拒絕求醫，直到病情惡化到無法站立，才被家人強行送院，留院期間亦每日致電家人，詢問何時才可回家；逝世前雖未見任何不妥，上周曾出現呼吸不順，當時家人勸其就醫卻仍遭拒。事主嘆事發當日難得全家外出，自責指：「可能我哋是但一個留喺屋企（父親）都無事。」

父親離世幾日，一家人仍以淚洗面，事主坦言難以接受數日前一家人仍「打邊爐」、玩倉鼠，突然家中便少了一人。他表示，父親雖然看似走得非常安詳，但仍慨嘆自己或許永世難忘當日畫面：

「我諗我呢世都唔會，忘記家姐入到屋之後，同我哋大嗌爸爸死咗呀！」

憶述過往點滴極為不捨

前日父親入屍袋時，事主見母親為他除下戒指、晚餐時仍然為他裝上一碗飯，每一幕都讓他極為不捨、痛哭不已。他憶述指，父親過去極為好酒，經常「飲到爛醉」，惟有次醉酒回家，卻偷聽到他哭著對母親說很怕死，因此難以理解他「怕死但飲酒」的做法。

他續指，雙親從未以「養兒防老」觀念養育他，自小任何事都儘量滿足他，讀書方面亦給予任何壓力，直言：「雖然佢（父親）少講嘢，我知佢愛家人，（只）係佢唔識講出口。」逝者已矣，事主雖然悲痛不已，但仍堅定向亡父承諾，將會照顧好家姐及母親。

心酸帖文惹網民共嗚

事主帖文引起熱議，不少曾經歷喪親之痛的網民亦分享個人經歷，勉勵事主「好好行落去」，「我老竇都離開我廿年，有時我都會成日諗起佢，在愛的記憶消失以前，請記住佢。」、「我爸爸都走咗好多年，佢以前成日講，第時你做人老竇就會明白，我都好想同佢講句，我真係明白了。」亦有網民勸其將自責化為力量，照顧好自己及家人，讓父親可以放心離去。

喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

此外，部分患者也可能出現以下情況：

把死者物品擺放在生前相同位置

難以想起與死者的美好回憶

很難信任他人

依賴煙草、酒精等

現輕生念頭

如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

經歷親人離世，自身少不免會意志消沉。不過，沈君豪醫生強調死亡無法阻礙與親人情感上的連繫，因此他建議以下一些方法有助處理自身哀傷：

有人或會選擇不出席喪禮，但其實哀悼儀式有助適應別離

把未有機會說的話「告訴」逝者（可以直接說出或寫信、畫畫等），跟他／她道別，並送上最後的祝福

跟自己信任的人分享哀傷

以適合自己的方法去抒發情感

學習珍惜跟親友相處的時間

繼續跟至親保持心靈上的聯繫，記著即使肉身上離別，但情感連結以及彼此關係永遠不會改變；可透過翻閱相片、掃墓等活動感受與至親的連結

以逝者的人生觀／價值觀去繼續人生旅程

逐漸回復生活規律

學習新的技能或發掘興趣來適應新的角色

放開自己，結識新朋友，擴大社交圈子

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm