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【法律論壇】亞非法協仲裁論壇首在舉行　李家超：努力把香港建成國際法律中心

政治 20:10 2023/12/05

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「亞非法協年度仲裁論壇2023」今明兩日在灣仔會展舉行。（受訪者供圖）

亞非法協香港區域仲裁中心主辦的「亞非法協年度仲裁論壇2023」今明兩日在灣仔會展舉行。特首李家超出席開幕禮致辭時指，香港擁有與世界上大多數金融中心相似的法律體系，本港的權利和自由水平達國際標準，未來會繼續努力，將香港建設成國際法律中心。

李家超表示香港以擁有悠久的法治傳統而自豪，其司法機關獨立行使權力，不受任何干涉。香港是中國唯一的普通法司法管轄區，在仲裁方面排名世界前六。

外交部駐港特派員公署副特派員方建明致辭時，亦肯定了香港在國際法律諮詢中發揮解決爭議的專長優勢。他指出，當今全球治理體系、國際經貿規則面臨重大挑戰，法律仲裁不可或缺。

今次論壇將探討一系列與商界、實業家、創新及科技專家、法官及法律專業人士、爭議解決專業人士、議員及外交人員相關的重要議題，包括亞非地區仲裁法與實踐的最新發展、仲裁中的司法援助等。

亞非法協是亞非地區唯一的政府間法律諮詢組織，擁有47個成員國，涵蓋幾乎所有亞非主要國家。而亞非法協香港區域仲裁中心則在2021年成立，是亞非法協的第6個仲裁中心，具有國家中立地位。

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記者：戴朗希

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