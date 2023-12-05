【精神健康】中學辦瑜伽減壓班、外購情緒管理課程　為學生提供情緒支援

▲ 近日接連發生學童輕生事件。（資料圖片）

近日接連發生學童輕生事件，多間學校已將精神健康納入課程重點。據家校會今日（5日）出版的《中學概覽》，有中學列明會舉辦瑜伽減壓班、情緒管理工作坊，輔以寵物及園藝治療，甚至外購情緒管理訓練課程，為學生提供具針對性支援。

外購情緒管理課程 支援學生

各校關注學生精神健康，以東區的蘇浙公學為例，會舉辦團隊訓練活動、瑜伽減壓班、社交情緒管理工作坊，及聘請樹仁大學輔導心理學家為學生進行心理輔導，提供適切的社交及情緒支援；而葵涌區的石籬天主教中學，會為學生提供社交訓練等，並輔以寵物治療、裝置藝術和園藝治療；傳統女校真光女書院則會外購情緒管理訓練課程、言語治療服務等，關顧學生精神與心理健康發展。

有學校亦會安排體育活動協助學生改善精神，包括觀塘區的順利天主教中學會安排全校學生隔周一於操場做早操，以建立健康的生活模式；北區的粉嶺禮賢會中學亦會舉行環校跑等活動，鍛煉學生堅毅意志及提高抗逆力。

另外，教育局近日建議學校舉辦「精神健康日」，安排活動協助師生、家長放鬆及照顧身心健康。中西區名校聖保羅書院於今年9月開班時，已表明會舉辦相關活動，挑選學生為校園精神健康大使，積極推廣校園精神健康；校方亦會於中一級設立有關情緒覺察、壓力管理等主題的生命教育課，以及為有需要中一生設計輔導小組，促進人際關係及解難能力發展。

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記者：梁凱婷