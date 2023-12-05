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【區議會選舉】周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」　民政諮詢中心明派免費入場卷

政治 20:35 2023/12/05

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周六晚西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」。（西九文化區管理局圖片）

區議會選舉投票日12月10日舉行，政府將於本周六（9日）晚上7時至10時，在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，以進一步宣揚重塑區議會的好處，及市民參與區議會選舉對共同建設美好社區的重要性。

在同一時段，灣仔HarbourChill海濱休閒站及沙田公園露天劇場亦會設匯演衛星場地，除轉播西九大匯演的節目外，亦有現場表演及攤位遊戲，供市民同樂。

明日下午1時起，民政事務總署轄下20間民政諮詢中心，派發共約4000張大匯演的免費入場券，每人限取兩張同一場地入場券。

另外，香港旅遊發展局將於12月9日，晚上8時在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面上演「冬日維港水上煙火」、晚上9時逾1 200架無人機的飛行表演亦將於西九文化區M+博物館東南方鄰近海面上演

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記者：戴朗希

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