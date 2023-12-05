【換身份證】保安局：約36萬人未換新智能身份證　將適時宣布舊證無效

▲ 灣仔智能身分證換領中心。（資料圖片）

保安局副局長卓孝業今日表示，仍有約36萬人未換領新智能身份證，將會在適當時間，有秩序地宣布舊身份證無效。他又指，政府推行的各類人才計劃下，人才及其受養人，預計合共增加約12至20萬人，要申請身份證。

立法會保安事務委員會上，工聯會議員鄧家彪關注，有關36萬人將何時完成換領。卓孝業稱，要給予誘因他們回來換，當局會在適當時，有秩序宣布舊的智能身份證變成無效。

至於持無效身份證是否犯法，卓孝業稱，「他必須在三十天內領取另一張，否則會在人事登記中有違規情況。至於何時、怎樣宣布分階段宣布證件無效，也要小心處理，不想製造混亂。」

卓孝業又指，政府推行的各類人才計劃，及其受養人，預計合共增加約12至20萬人要申請身份證。他提到，現時有五間身份證換領中心，延長服務時間到晚上10時，每天都有可預約辦理身份證的空間，預約了而不出現的人則佔了15至20%，因此相信服務水平能滿足市民需求。

另外，因應疫情後各項旅遊證件申請需求大增，開支超出入境處預算，將會向立法會財委會申請追加6950萬元撥款。

免遣返聲請年耗14億

同一會議上，卓孝業表示，截至10月底，約1.47萬名免遣返聲請人，基於不同理由仍身在香港。本年度至今，就聲請人的各類開支，包括有關的法律及人道支援，政府暫時已花費14億元，而過去5個財政年度平均開支約是11億元。

局方指，入境處已以高效率審核聲請，現時處理每宗聲請時間平均約10星期，較高峰期縮減約6成。

新民黨議員李梓敬認為，有關問題嚴重，是因為香港有經濟誘因，他促請當局從源頭解決，例如設「禁閉營」。

卓孝業回應指，羈留設施是考慮免遣返人士對社會的風險，例如早前有一名涉強姦罪的免遣返申請者需要送入羈留設施，惟最後該人潛逃。他又指，政府在羈押免遣返聲請人時，遇上不少法律挑戰，「就算我們認為有足夠證據，有時在法庭上，亦未必執行到」，他強調會研究法庭判決，如果現判罰與罪行不相稱會作出刑期覆核。

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記者：趙居逸