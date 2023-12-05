【國情教育】工銀亞洲慈善基金贈送國情教育讀物　11月下旬起派贈予全港中小學校

▲ (受訪者提供)

為響應國家及香港特別行政區政府推廣愛國主義教育，工銀亞洲慈善基金與中華教育文化交流基金會共同開展一國兩制知多少教育主題項目，由工銀亞洲慈善基金贊助、香港中華書局中華教育分社出版國情教育讀物「一國兩制」百問百答，11月下旬起派贈予全港515間小學及447間中學，支持本港青年全面了解「一國兩制」的設計初衷、歷史脈絡與現實發展，提升青年對國家的向心力和認同感。此項目同時被列入2023年「青年節@HK」認可活動，預計逾60萬名中小學生受惠。

於國家憲法日（4日），工銀亞洲慈善基金向香港教育工作者聯會黃楚標中學及小學贈送《「一國兩制」百問百答》圖書，鼓勵學生增強國家觀念及對「一國兩制」的正確認識。

中國工商銀行（亞洲）副主席、執行董事兼行政總裁、工銀亞洲慈善基金董事武龍表示，香港青少年是「一國兩制」的傳承者，也是促進香港更好融入國家發展大局的重要力量，必須從各方面深化對「一國兩制」的全面認知，從而更好把握在這完善體制下的發展機會，推動香港再創輝煌。工銀亞洲慈善基金未來會繼續集中資源，以多元化的慈善項目來凝聚青年人，培育具備家國概念、國際視野的新一代。

贈書活動為項目的一部分，此外，項目積極推動「一國兩制」全港問題徵集活動、「一國兩制」知多少—中小學知識競賽等一系列活動，工銀亞洲慈善基金亦全力贊助「一國兩制」知多少—中小學知識競賽」獲獎學生參加大灣區遊學團，親身體驗國家發展大局和機遇，培養本港青少年國民身分認同。

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責任編輯：陳展棋