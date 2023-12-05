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不夠「三會」提名入閘新思維如何參與區選？　狄志遠訂助選三原則

政治 22:54 2023/12/05

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狄志遠(中)話，黨來有共識，決定能否為對方助選，視乎三項原則。(資料圖片)

距離區議會選舉投票日不足一星期，選舉進入最後階段，早前因不夠「三會」提名票，而不能入閘的新思維又如何「參與」呢？

原來，新思維主席狄志遠，有為本身是選委會宗教界天主教香港教區選委的中區候選人謝戰拉票。狄志遠話，因為謝戰沒有政黨色彩，與自己的宗教信仰相近，加上對方曾為樂齡科技工作，有牧師引薦對方，故選擇支持他。

狄志遠日前為謝戰拉票。(謝戰fb圖片)

至於新思維有否訂該黨為區選候選人助選的條件呢？狄志遠話，黨來有共識，決定能否為對方助選，視乎三項原則，分別是不屬於大政黨；要「四四正正」；政治理念不能與新思維有太大違背。

狄志遠透露，除了謝戰，也有數個候選人找他幫忙站台，不乏有政黨背景的，但他未有答允。另外，新思維副主席崔定邦，最近亦收到助選的邀請，狄志遠話，會根據該三項原則決定。

中區候選人還有：郭杰駿、彭舜玟、施永泰、馮家亮。

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撰文 : 傅流螢

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