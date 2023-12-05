【輔助醫療】政府建議修訂輔助醫療業條例　一年內曾獲醫生診斷可免轉介接受物理治療

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政府計劃修訂輔助醫療業條例，容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下無須醫生轉介而直接為病人提供服務。

當局向立法會提交文件，建議於3種情況下，可以無須醫生轉介。包括病人在特定時間之內，已就有關健康狀況曾獲註冊醫生診斷；病人已納入由指引主導的協定醫護流程；以及病人正值緊急情況或處於院舍環境，令醫生轉介未必切實可行。

政府強調，免轉介不等於免診斷，有關安排必須以保障病人安全為依歸。條文旨在確保病人就已獲醫生診斷的健康狀況，可在一定時限內多次尋求物理治療服務，而無需每次均取得正式的醫生轉介信。建議病人只需出示在12個月內獲醫生診斷的證明文件，例如門診、覆診或出院記錄，物理治療師便可為病人就其獲醫生診斷的健康狀況提供服務。

當局表示，坊間大部分物理治療服務機構一般要求病人出示於六個月內發出的醫生轉介信。相信訂立12個月的時限能確保醫生診斷的時效性，風險較為可控，亦同時便利病人（特別是長期痛症患者）尋求物理治療。

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責任編輯：陳展棋