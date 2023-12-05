【PISA】學界解構閱讀排名跌：網課難教精讀　倡撥款谷閱讀風

▲ 有教師建議當局增撥資源加強推動閱讀風氣。（資料圖片）

本港中學生在2022年「學生能力國際評估計劃」（PISA）閱讀排名跌出全球十大，學界認同新冠疫情影響本港學生閱讀表現。有中學校長提到網課難教學生精讀文章，有中文科教師承認較難適應網課，倡當局增撥資源加強推動閱讀風氣；並借鑑台灣教育改革成果，為老師設立更多網上教材。

PISA評估項目包括各地學生的母語閱讀能力。天主教慈幼會伍少梅中學中文科主任吳嘉恩表示，雖然疫情期間「停課不停學」，但她觀察到語文老師適應網上教學「相對其他科目弱些」，再加上近年教育資源傾斜到STEAM教育，以及本港應試模式影響本港閱讀風氣等。她希望教育局增撥資源，例如將學校圖書館主任變成「主任位」、有更多時間推動閱讀文化活動，整個社會亦需加強推廣電子閱讀風氣。她亦提到，台灣近年更積極推行教育改革，值得借鑑。

促效台 網上教材助老師

津中學校議會主席李伊瑩指，以往讓學生即場「換禮物」的閱讀獎勵計劃，以及拍片分享圖書等活動，在半日課堂下絕迹，且網課難以教學生精讀文章，但疫情後學生正慢慢適應課堂節奏，對排名下跌不太擔心。

中大教育數據研究中心教育心理學系教侯傑泰指，語文成績下跌與TSA成績大跌情況脗合，相信港生疫情下分配較多時間予科學和數學等易於評估科目，例如學生做數學練習可自行對答案，亦能「愈做愈叻」，變相減少投放在學習語文。他相信復常後閱讀成績有望回升，並指台灣政府近年設立「因材網」為教師提供教材，澳門政府主動干預減低留班率等，有助提升教育成效。

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記者：馮琪雅、黃小冰