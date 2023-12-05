【PISA】75%港生疫下每天上網課　高於全球平均水平

▲ 中大教育數據研究中心教育心理學系教授侯傑泰。 （陳靜儀攝）

學生能力國際評估計劃（PISA）的問卷調查顯示，本港教師在疫情聽課期間積極利用電子教科書等電子資源及積極上網課，位列全球第二；並有75%學生在聽課期間每天參與綫上課程，高於全球平均的51%。中大教育數據研究中心教育心理學系教授侯傑泰形容，香港學校及教師在疫情下應變快，相信亦有賴於此，科學及數學成績方沒有大跌。

PISA透過問卷調查評估學生在疫情停課時間後的學習表現及情況，發現53%香港學生的學校停課超過3個月，略高於50%的全球平均水平。不過香港學校在停課期間對學生的持續支援也較多，如有75%的學生每天參加綫上課程，教師也積極利用電子教科書、功課等電子資源及積極上網課等。

另外，研究也指出，香港教育平等的表現繼續位居全球第二，移民學生在所有評估領域中的學術表現與本地學生相若，更有17%社經地位弱勢的學生在數學成績中排名前四分之一，高於全球平均水平的10%。

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記者：黃小冰