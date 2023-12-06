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提防扒手︱中學生屯門搭輕鐵險被偷銀包　操普通話賊仔事敗靠一招逃脫

育兒資訊 10:12 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

中學生屯門搭輕鐵遇扒手險失銀包，賊仔事敗靠一招甩身。

搭公共交通工具時要注意個人財物，有港爸近日在社交平台發文指，其就讀中學的兒子早前在屯門搭輕鐵時，遭一名操普通話男子偷銀包，幸兒子及時察覺阻止，賊人事後逃離，不知去向。

港爸於facebook群組「真‧屯門友」發文，他表示，就讀中學的兒子在11月26日於屯門乘搭輕鐵614線前往嫲嫲住所，下午1時20分左右到達杯渡站，突被一名操普通話男子偷銀包，幸兒子及時察覺，大叫「偷嘢」喝止。

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賊人見事敗即逃走，把兒子的銀包跌在地上，兒子因而未有損失，但由於對方走得太快，未能當場捉住，

條友仔走得很快，本來他（穿）羽絨衫，之後除了衫，在人群裡不見」。

港爸又指，當時事發突然，兒子身旁的乘客「無人幫手」。帖文引來不少網民熱論，有人批評賊人太猖狂，「小朋友財物都偷」、「離晒譜，小朋友有冇嚇親」、「多謝提醒，我同我小朋友小心啲先」。

有人則認為，應該要即時報警及跟車長講，「而家輕鐵有CCTV，希望有錄到個賊人樣」，港爸回應指，兒子當時沒有想太多，拿回銀包已經很幸運，但事後有去跟服務站講。

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責任編輯：王明芳

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