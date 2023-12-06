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靚媽精明眼｜熱賣玩具展銷超抵價買聖誕禮物　設多個優惠專區最平100元任選5件

親子好去處 10:22 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

家長可以帶小朋友一齊去揀聖誕禮物。（全職師奶‧Sin Mama授權轉載）

聖誕節家長都要煩惱買甚麼禮物，如果要開派對，還得多買幾份給其他小朋友交換禮物。上水匯Spot的中庭展銷位置開設「聖誕精靈玩具工廠」，由即日至1月2日有多達逾700款熱賣玩具，包括Hello Kitty、麵包超人、高達等最新精選玩具，設有不同價錢的優惠專區，最平100元有5件貨品，平均20元就有交易。

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上水匯 Spot的「聖誕精靈玩具工廠」，提供超過700款玩具，經典的高達、Hello Kitty、麵包超人、超人;熱播動漫 SPY x Family、咒術廻戰、鏈鋸人、精靈寶可夢、角落小夥伴等，每款角色商品都設有特定專區。

場內Hello Kitty、麵包超人貨品特設$100、$200、$300優惠專區，用$100 就買到 Hello Kitty 專業小醫生套裝、My Melody 甜蜜之家，以及各款麵包超人豆豆毛公仔。大大盒 Hello Kitty 噴射機、 Hello Kitty 浪漫海濱酒店、麵包超人廚房料理套裝及麵包超人扭蛋夾夾機 JR.等都只售 $200，還有部分100元3件、100元5件等。

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另外，場內還有拍照打卡活動巡禮，Hello Kitty 聯同 My Melody 及 Kuromi 以等身大比例到場，還有超人迪加化身 2 米高燈箱，會場後方仲有麵包超人及細菌人的雪景聖誕樹，適合親友一起打卡歡聚，12月10日亦會有冬日見面會，只要在場內購買任何麵包超人系列玩具滿$100 即可換領麵包超人及細菌人拍照券一張。

聖誕精靈玩具工廠

地址：香港新界上水龍琛路 48 號上水匯 Spot 2 樓中庭展銷位置 

日期：即日至2024年1月2日

時間：星期一至五 11:00 – 20:00 , 星期六、日及公眾假期 11:00 – 21:00

文章內容及照片獲「全職師奶‧Sin Mama」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜

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