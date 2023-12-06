社內相親劇透丨第9集劇情預告　Hollie被Timo再次表白打動

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第8集劇情講到Timo表白對Hollie的感情…

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

社內相親丨第9集（7/12）

Hollie對Timo的表白感到意外，Timo答應給Hollie慢慢考慮，自己卻每天都焦急等待著Hollie的答覆。

Alfred雖然不理解映書為何刻意避開他，但仍然選擇向映書剖白自己早在第一次邂逅她的時候，就把她視為真命天女。

映書知道彼此都是一見鍾情，而不是自己一廂情願後，二人終於打破隔閡，成為情侶。

爺爺從友人口中得知Timo跟女生去露營，卻不知女生正是當日假扮「美玲」的Hollie，認定她是狐狸精，令Timo與「美玲」分手，加上爺爺對曾令他當眾出醜的小職員Hollie有偏見，Timo唯有隱瞞一切。

爺爺突然殺上公司，Timo與Hollie躲在一狹小空間避過爺爺。

Timo再次向Hollie表白，Hollie剎那被打動，主動吻了Timo…

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