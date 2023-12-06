食用安全｜男子將軍澳街市買龍躉　食後現口腔麻痺等4大徵狀 　揭中「雪卡毒」一類海魚高危

▲ 男子將軍澳街市買龍躉，食後現口腔麻痺等4大徵狀。

喜愛食深海魚的市民要留神！衞生署衞生防護中心昨日(5日)公布一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，一名54歲男子前日（4日）於將軍澳一街市魚檔購入龍躉，用作晚膳享用後，約兩小時後出現手部及口腔麻痺、暈眩、腹瀉等病徵，懷疑「雪卡毒」中毒。他其後到將軍澳醫院急症室求醫後，情況穩定，已自行出院。

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衞生防護中心表示，涉事的龍躉是購自將軍澳一街市內的魚檔，男事主前日夜晚在家中晚膳期間吃魚，約兩小時後出現手部及口腔麻痺、暈眩、腹痛和腹瀉等「雪卡毒」中毒病徵。病人於是到將軍澳醫院急症室求醫，情況穩定，其後自行出院。

中心指，雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟；魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

「大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。」

6大食魚安全貼士

要預防雪卡毒素中毒，市民應注意以下6大食魚安全貼士︰

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