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猝死危機｜粉嶺35歲男子洗手間內猝死　妻回家揭發惜太遲【拆解10大猝死徵兆】

都市病 10:48 2023/12/06

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一名35歲男子昨日 (5日)下午被發現在粉嶺寓所的洗手間暈倒，妻子見狀報警，可惜救護員到場後證實事主已當場死亡。據悉，事主在事發兩日前曾向妻子透露感頭痛，但未有求醫。

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妻子上班前 丈夫無異樣

事主妻子昨日下午約4時半返回粉嶺嘉宏中心A座寓所時，發現丈夫倒臥洗手間內堵住門口，遂立即聯絡大廈保安協力開門。開門後，她發現丈夫在洗手間內的馬桶和淋浴盆間昏倒，失去反應，於是立刻報警。

救護員趕抵現場後，證實35歲的事主當場不治，死因待驗屍後確定，警方將案件列屍體發現處理。據悉，事主在周日（3日）曾向妻子透露感到頭痛，但未有求醫，僅自行服用成藥。妻子昨早上班前，當時事主仍無異樣，不料回家後卻生憾事。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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腦動脈瘤成因不明 或與遺傳有關

對於因頭痛引起的猝死，腦動脈瘤破裂有可能是其中一個原因。本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾受訪指，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但二、三十歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3-4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀︰

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黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史，或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

  • 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥
  • 不可吸煙及喝酒
  • 不可進行刺激活動
  • 保持心境平和，心情忌激動
  • 避免吃剌激性食物
  • 諮詢醫生後，進行適量運動

 

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