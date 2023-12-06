  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 11:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個

娛樂 11:09 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

鄭嘉穎言論引熱話！

鄭嘉穎近日出席活動被問及屢次缺席「鐵馬家族」聚會原因，他表示因為有自己的家庭、疫情，以及人生不同階段關係，更直言一天只有24小時，覺得浪費時間的事「cut咗佢」。

同時，他直言自己愛靜，並暗示不會出席馬國明與湯洛雯於12月在海外舉行的婚禮。

鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

馬明為好兄弟護航

日前馬國明出席活動為嘉穎護航，並稱傳媒將嘉穎那句「浪費時間」看重了，他說：「不了解嘉穎的人會覺得他好寸，但熟悉的人便知道他其實是個大細路，我不覺得『嘥時間』是Negative（負面）的字，我只可以話，若真是兄弟的話，你幾時有時間要嘥，便來找我們。」

而「準馬太」湯洛雯出席活動時亦有提到有請鄭嘉穎到婚禮，但也明白他不去的原因。事件愈炒愈熱，嘉穎亦被揭是雙面人等惡行，連他的太太陳凱琳亦在社交平台被網民罵。

王賢誌發文意有所指。

王賢誌暗嘲對方

至於嘉穎的表弟王賢誌則在社交網發文暗嘲：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫，如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個連朋友都講唔上千祈唔好再問我。」

網民指他意有所指的人便是鄭嘉穎，更立即撇清與對方的關係，似乎二人關係十分差。

點擊圖片放大
+4
+3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
19:25 2023/12/01
鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
17:59 2023/12/04
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
12:15 2023/12/05
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
湯馬戀｜湯洛雯回應鄭嘉穎冇空出席婚禮　被網民指話中有話
今日 10:04
湯馬戀｜湯洛雯回應鄭嘉穎冇空出席婚禮　被網民指話中有話

你可能感興趣

鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
19:25 2023/12/01
鐵馬家族丨屢次缺席聚會傳與馬國明不和　鄭嘉穎暗示不出席湯馬婚禮
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
17:59 2023/12/04
新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
12:15 2023/12/05
鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮　老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油
馬國明 鄭嘉穎 王賢誌 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
急症室最長等候時間（12月06日 時間08:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間08:05）
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡