網民熱話丨鄭嘉穎嘥時間論引爭議　表弟王賢誌發文割蓆：佢唔係我邊個

▲ 鄭嘉穎言論引熱話！

鄭嘉穎近日出席活動被問及屢次缺席「鐵馬家族」聚會原因，他表示因為有自己的家庭、疫情，以及人生不同階段關係，更直言一天只有24小時，覺得浪費時間的事「cut咗佢」。

同時，他直言自己愛靜，並暗示不會出席馬國明與湯洛雯於12月在海外舉行的婚禮。

鐵馬家族丨鄭嘉穎稱無時間出席湯馬婚禮 老婆陳凱琳一舉動被網民鬧火上加油

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馬明為好兄弟護航

日前馬國明出席活動為嘉穎護航，並稱傳媒將嘉穎那句「浪費時間」看重了，他說：「不了解嘉穎的人會覺得他好寸，但熟悉的人便知道他其實是個大細路，我不覺得『嘥時間』是Negative（負面）的字，我只可以話，若真是兄弟的話，你幾時有時間要嘥，便來找我們。」

而「準馬太」湯洛雯出席活動時亦有提到有請鄭嘉穎到婚禮，但也明白他不去的原因。事件愈炒愈熱，嘉穎亦被揭是雙面人等惡行，連他的太太陳凱琳亦在社交平台被網民罵。

▲ 王賢誌發文意有所指。

王賢誌暗嘲對方

至於嘉穎的表弟王賢誌則在社交網發文暗嘲：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫，如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個連朋友都講唔上千祈唔好再問我。」

網民指他意有所指的人便是鄭嘉穎，更立即撇清與對方的關係，似乎二人關係十分差。

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