聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名

▲ 鍾柔美（Yumi）靠一招令溫書時更快入腦？

大家為溫書更入腦時會用甚麼方法呢？選擇於早上溫習，抑或喝咖啡？「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）準備迎戰來年舉行的DSE，需要兼顧學業、工作的她，早前就被何晉樂（Rock）發現其特別的「入腦大法」！

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鍾柔美靠呢一招考第一？

身為中六生的Yumi，準備DSE的同時，也不時有出席活動見粉絲，似乎也是希望抒解壓力！早前，Yumi就與一眾同門歌手詹天文（Windy）、何晉樂（Rock）、潘靜文（Sherman）、冼靖峰（Archie）等一同現身音樂頒獎禮領獎。

而在前往場地的車程中，Rock拍下Yumi爭取時間做筆記的畫面，並爆料：「勤力的柔美，聽講唔著鞋溫書會入腦啲，辛苦司機and同車嘅同事。」

Yumi在脫了鞋子的情況下努力溫習，或是可以令頭腦更加清醒？又或者只不過是希望溫習時更感放鬆？

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中五考全班第一

臨近年尾，Yumi也不時有出席活動，相當忙碌！她過往曾透露自己因上學、補習、補課，每天只睡5、6小時，壓力兼睡眠不足！

有意在香港修讀工商科的Yumi，相當「識諗」，強調學業放在首位！顏值高兼成績好的Yumi就曾在中五時曾考獲全班第一名，顯然懂得分配學業、工作的投放時間，也具備不錯的抗壓能力呢！

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Yumi獲ERROR成員保錡力撐

童星出身 的Yumi擁有甜美樣貌與白滑長腿，再加上有「小鍾嘉欣」之稱，自參與《聲夢傳奇》時已備受網民關注。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

ERROR成員吳保錡（保錡）就曾被發現瘋狂對Yumi的帖文派Like。Yumi會在IG分享晒長腿靚相、勁舞短片，紛紛獲保錡的讚好。

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