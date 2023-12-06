超高齡產婦｜求子大半生3年前終圓夢誕女　70歲婦再生龍鳳胎老公嚇到走佬

▲ 70歲婦3年前誕女。如今再生龍鳳胎老公嚇到即走佬。（iStock圖片）

烏干達一名70歲老婦3年前誕下一名女兒，近日再剖腹產下龍鳳胎。不過，她透露懷孕過程艱辛，又指伴侶得知她懷有雙胞胎時，竟嚇得逃跑。

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根據《BBC》報道，該名70歲婦人薩芬娜（Safina Namukwaya）利用捐贈的卵子和伴侶的精子，進行體外受精（IVF，亦稱試管嬰兒）。她於11月29日在首都坎帕拉的「婦女醫院國際及生育中心（Women's Hospital International and Fertility Centre）」，剖腹誕下龍鳳胎。

他們在31周時提早出生，較預產期早，目前情況穩定。中心向薩芬娜送上祝賀，形容這是「醫學的成功」，亦展現了「人類精神的力量和韌性」。

艱難誕下雙胞胎卻慘遭抛棄

不過，薩芬娜透露懷孕的過程很困難，更因而慘遭伴侶拋棄，「男人不喜歡聽到你懷有不止一個孩子，自從我住進中心後，他就再也沒有出現過」。

薩芬娜表示，過去曾因膝下無子而被嘲笑，因此一直想要孩子，40多年來努力求子，終於在2020年誕下一個女兒，如今更成功產下龍鳳胎。

報道指，女性通常會在45至55歲進入更年期，生育能力會下降，但隨著醫學的進步，女性可透過IVF等技術懷孕。

▲ 70歲婦人Safina Namukwaya。（Women's Hospital International and Fertility Centre Facebook圖片）

印度70歲老婦人工受孕成功誕子

去年印度亦有一名70歲老婦透過人工受孕誕下體重約7磅多的男嬰。她與與75歲丈夫成婚54年以來，不斷求子，其後透過親友介紹，找上「印度試管嬰兒中心生產」（Indo IVF Test Tube Baby Center），嘗試人工受孕，想不到第3次時受孕即成功，最終老來得子。

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責任編輯：王明芳