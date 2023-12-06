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BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲

娛樂 12:01 2023/12/06

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BLACKPINK全員確定續約！

由Jennie、Lisa、Rosé及Jisoo組成的南韓女子天團BLACKPINK，合約今年8月到期，成員續約問題一直備受關注，直到上月底，有韓媒報道尚欠泰籍成員Lisa仍未達成共識，續約問題纏繞大半年。

到今日（12月6日）終於有好消息公布，BLACKPINK全員確定續約，四女繼續踏上舞台向外闖！

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YG確證續約

據韓媒報道，BLACKPINK所屬的YG娛樂表示四女將未來繼續團體活動，不過對於個人活動則未找到協議點。

YG娛樂方面回應：「與BLACKPINK慎重商討之後，憑藉深厚的信任，簽訂了團隊合約。」續宣布兩大消息，答謝全球粉絲：「BLACKPINK將在YG娛樂的全力支持下會發行新專輯、舉辦超大型全球巡迴演唱會，用符合她們全球超人氣的活動來報答全世界粉絲的喜愛。」

而YG娛樂的掌舵人梁鉉錫對於BLACKPINK續約，表示：「很開心能夠和BLACKPINK延續情份。BLACKPINK將持續盡最大的努力，作為代表非主流的藝人，在全球音樂市場上更加閃耀，不僅是代表我們公司，還有韓國流行音樂，我們對她們的表現表達堅定不移的支持和信心。」

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世界女團第一

BLACKPINK由Jennie、Lisa、Rosé及Jisoo所組成，2016年正式出道，至今已成軍7年。

女團人氣度爆燈，紅出國際粉絲遍佈全球。出道以來舉辦過3次世界巡迴演唱會，由去年10月起展開的《BORN PINK》世界巡迴演唱會，共舉行66場演出，總入場人次多達175萬人。

今年4月，有數據平台統計，《BORN PINK》頭26場演出總收入已突破約7850萬美元，成功打破「碧咸嫂」Victoria Beckham所屬的英國女團Spice Girls於2019年舉辦的《Spice World Tour》巡迴演唱會的7820萬美元，成為世界女團第一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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