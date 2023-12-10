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子宮下垂｜誕第二胎坐月　32歲媽起身跌出子宮　劇痛難走路臥床8個月

都市病 09:00 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

誕第二胎坐月，32歲媽起身跌出子宮，劇痛難走路臥床8個月。

女士生育後，子宮後可能出現下垂的風險。河南鄭州一名32歲女子生完二胎坐月後，站立時子宮卻掉到大腿上，嚇得她立即求醫，最後經醫生證實出現「子宮下垂」。

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據內媒《星視頻》報道，32歲的媽媽小鳳（化名）8個月前剛生完二胎。按照第一胎經驗，她以為坐月後身體可回復正常，不過當他某天站立時，子宮卻突然掉到大腿上，摩擦著衣褲，讓她痛苦得無法行走，只能臥床。

她近日前往醫院求醫，經檢查證實出現「子宮下垂」。醫生表示，「子宮下垂」是由於盆底組織退化、創傷等因素，從而導致盆底支持薄弱，發生子宮從正常位置沿陰道下降，宮頸外口達坐骨棘水平以下，甚至子宮全部脫出陰道口外的情況。

醫生最終決定透過腹腔鏡下為事主進行手術，手術最終順利完成，小鳳亦逐漸恢復健康，可以下床活動。

曾生育婦女  子宮下垂風險較高

對於「子宮下垂」的現象，本港婦產科專科醫生方秀儀曾表示，「子宮下垂」是骨盆底器官脫垂的統稱，即骨盆底器官（子宮、陰道、膀胱及直腸）因盆腔韌帶及肌肉鬆弛退化或組織受到破壞，失去支撐而脫離正常位置，導致有下墜或突出體外的現象。

此病常見於50歲以上的婦女，「隨年齡增長，骨盆支撐組織會萎縮、鬆弛。停經或更年期缺乏雌激素，亦會加速組織退化。」而曾生育的婦女風險較高，「生育次數多、生產時用力不當、生產的胎兒重達4公斤以上、缺乏產後骨盆運動等原因都可能造成骨盆腔鬆弛，更有機會傷到骨盆腔神經及肌肉。如曾難產，需要用吸盤或產鉗分娩的女士，也有機會出現此情況。」

方秀儀又補充，過快的增重與減重、天生結締組織較差或長期承受較大腹壓，如經常便秘、哮喘、慢性咳嗽、常搬提重物、肥胖，亦會增加患病風險。

3種常見子宮下垂症狀

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子宮持續下垂或致腎衰竭

方秀儀醫生表示，患者會感到不適、陰道異常出血，也有可能引起尿液倒流。如情況持續，會導致腎臟受損、腎功能下降，甚至腎衰竭。治療方面，如只屬輕微子宮下垂，並無直腸及膀胱下垂徵狀，可先作觀察，並進行盆底肌肉運動作輔助治療。但若子宮常刮損發炎，又或尿失禁、便秘等徵狀影響日常生活，便應作進一步處理，如接受「子宮托」治療，或切除子宮或進行保留子宮的修補術。

預防方法

  • 避免提舉重物
  • 控制體重
  • 改變生活習慣：防止便秘和長期咳嗽等可能令腹壓增加而引發子宮脫垂的疾病
  • 定期接受婦科檢查
  • 多做骨盆底肌肉運動：尤其於產後，可減少子宮脫垂及滲尿

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