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靚媽精明眼｜西貢WM酒店住宿連餐飲44折　$863位包半自助午餐+自助早餐+升級客房

親子好去處 11:53 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

KKday推出西貢WM酒店住宿連餐飲44折，每位$863位起免費升級客房包半自助午餐及自助早餐。（相片來源︰WM Hotel）

聖誕新年長假期去外遊特別貴，留港Staycation都好開心，不如去有「香港後花園」之稱的西貢Chill下！KKday推出了「西貢WM酒店Staycation連餐飲優惠」，低至44折兼免費升級，入住一晚升級住宿連WM咖啡廳半自助午餐及自助早餐，非常豐富！

最新影片推介：

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校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

WM酒店座落於「香港後花園」西貢，青山綠水縈繞，環境清幽寧靜，而且毗連多條登山徑道及隱世海灘，同時可步行至西貢市中心享用各國美食，旅客可盡情探索這個鬧市綠洲。

酒店有5層高，擁有260個客房，共有9個房型，分別以綠色、藍色和橙色佈置，代表碧海、藍天和陽光，讓賓客彷如置身大自然的懷抱，而7成客房可享遼闊海景和寬敞露台，當中海景房及園景房更設備露台或花園，至於豪華Studio套房更設有頂層私人天台花園，充滿度假風情。

酒店建有全港最長的無邊際泳池，飽覽無敵海景。（相片來源︰WM Hotel）

此外，酒店建有全港最長的無邊際泳池，飽覽無敵海景，已成為西貢打卡熱點。建築群之間擁有兩個下沉式廣場，南側是婚禮花園，可以通往浪漫的小教堂，而北面是零售廣場，周邊有露天劇場。現時推出快閃優惠，人均只需$863一晚，更可免費升級至豪華露台客房！

優惠詳情

預訂日期：即日起至12月11日23:59
地址：西貢惠民路28號
交通：從西貢公眾碼頭步行5分鐘

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1. 【快閃限量搶–低至44折｜免費升級】
 入住高級客房保證升級至豪華露台客房連自助早餐及全新裝修WM咖啡廳半自助午餐

入住日期：2023年12月11日至2024年1月31日
優惠價：$1,900/晚起（原價：$4,330/晚），2位成人入住，只需$950/位
包括：- 入住高級客房一晚，保證升級至豪華露台客房
        - 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿，以及入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房
        - 退房日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用雙人自助早餐
        - 入住日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用雙人半自助午餐 享用客房內迷你吧
        - 享用客房內迷你吧

酒店入口相當型格。（相片來源︰WM Hotel）

2. 【快閃限量搶 –低至4折】
入住高級客房連週末海鮮自助早午餐

入住日期：2023年12月8日至2024年1月27日（逢星期五六及公眾假期）
優惠價：$2,000/晚起（原價：$5,019/晚），2位成人入住，只需$1,000/位
包括：- 入住高級客房一晚
        - 另設入住豪華露台客房及尊貴海景露台客房（只設淋浴間） 
        - 退房日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用週末自助早午餐
        - 享用客房內迷你吧

*以上已包括10%服務費

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責任編輯：林綺玲

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