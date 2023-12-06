靚媽精明眼｜西貢WM酒店住宿連餐飲44折 $863位包半自助午餐+自助早餐+升級客房
聖誕新年長假期去外遊特別貴，留港Staycation都好開心，不如去有「香港後花園」之稱的西貢Chill下！KKday推出了「西貢WM酒店Staycation連餐飲優惠」，低至44折兼免費升級，入住一晚升級住宿連WM咖啡廳半自助午餐及自助早餐，非常豐富！
最新影片推介：
WM酒店座落於「香港後花園」西貢，青山綠水縈繞，環境清幽寧靜，而且毗連多條登山徑道及隱世海灘，同時可步行至西貢市中心享用各國美食，旅客可盡情探索這個鬧市綠洲。
酒店有5層高，擁有260個客房，共有9個房型，分別以綠色、藍色和橙色佈置，代表碧海、藍天和陽光，讓賓客彷如置身大自然的懷抱，而7成客房可享遼闊海景和寬敞露台，當中海景房及園景房更設備露台或花園，至於豪華Studio套房更設有頂層私人天台花園，充滿度假風情。
此外，酒店建有全港最長的無邊際泳池，飽覽無敵海景，已成為西貢打卡熱點。建築群之間擁有兩個下沉式廣場，南側是婚禮花園，可以通往浪漫的小教堂，而北面是零售廣場，周邊有露天劇場。現時推出快閃優惠，人均只需$863一晚，更可免費升級至豪華露台客房！
優惠詳情
預訂日期：即日起至12月11日23:59
地址：西貢惠民路28號
交通：從西貢公眾碼頭步行5分鐘
1. 【快閃限量搶–低至44折｜免費升級】
入住高級客房保證升級至豪華露台客房連自助早餐及全新裝修WM咖啡廳半自助午餐
入住日期：2023年12月11日至2024年1月31日
優惠價：$1,900/晚起（原價：$4,330/晚），2位成人入住，只需$950/位
包括：- 入住高級客房一晚，保證升級至豪華露台客房
- 另設入住豪華露台客房保證升級至豪華私人花園客房住宿，以及入住尊貴海景露台客房（只設淋浴間）保證升級至尊貴海景露台客房
- 退房日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用雙人自助早餐
- 入住日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用雙人半自助午餐 享用客房內迷你吧
- 享用客房內迷你吧
2. 【快閃限量搶 –低至4折】
入住高級客房連週末海鮮自助早午餐
入住日期：2023年12月8日至2024年1月27日（逢星期五六及公眾假期）
優惠價：$2,000/晚起（原價：$5,019/晚），2位成人入住，只需$1,000/位
包括：- 入住高級客房一晚
- 另設入住豪華露台客房及尊貴海景露台客房（只設淋浴間）
- 退房日於全新裝修ＷＭ咖啡廳享用週末自助早午餐
- 享用客房內迷你吧
*以上已包括10%服務費
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責任編輯：林綺玲