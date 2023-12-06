校長專欄｜鼓勵學生要站在台上領獎 樂善堂劉德學校長：要令學生相信自己

▲ 樂善堂劉德學校顏源峰校長鼓勵學生，成功是留給有準備的人。

最近家中老二學了一句詩「少壯不努力，老大徒傷悲」，背起來瑯瑯上口。他是一位小六生，正要準備呈分試，此時這句詩從他口中而出，看似他有所醒悟。當我問他這句詩的意思時，他能說出少年人年輕力壯的時候若不好好努力，老了的時候，只有一事無成獨自地悲傷了。

我聽後也仿效詩人，改換另一個更正面的說法：「少壯很努力，老大不傷悲」，教導老二小時候要勤奮學習，長大後學有所成，不但生活就有所依靠，也能為社會作出貢獻。

在現實生活中，小時勤奮努力，長大後是否一定能出人頭地？人生際遇各有不同，故事的演繹有時真的未必如人意。然而，我對教育另有一種看法，學生要努力，並不是單單為了將來的生活，而是要他們相信「只要肯努力，就會有好結果」。這樣，「努力」就是一個持續終身的「態度」，甚至能引領他們走向「成功」。所以在學校，我會盡我所能提供不同層面的機會，持續表揚學生的努力、肯定他們的學習成果、正面增強他們的成功感和自信心，竭力營造一個「肯努力就能獲得好結果」的氛圍。

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前陣子，在一次頒獎典禮完結前，我與學生分享了以下一段說話：「各位同學，校長希望你能有一顆堅定的決心，在下一次的頒獎禮中，不只坐在台下觀賞，而是能夠站在台上領獎。如果你們有這個心志，從今天開始，第一，你要相信你是可以的；第二，你要比別人努力，因為成功並沒有捷徑；第三，你要訂下目標，好好計劃，因為成功是留給有準備的人。」

果然，在下一次的頒獎禮中，我很高興看見台上多了很多「陌生的臉孔」。幫助學生相信自己由不可以成為可以，改變他們的心態，就是我們作為教育工作者核心要做的事。

剛過去的周五，有一位小五男生來找我，興奮地告訴我，他今次英文默書拿到85分，過去他從沒有拿過那麼高的分數，這次雖然未達90分，但我二話不說便請他到校長室給他扭了一個玩具蛋作獎勵，我看見他會心微笑，我相信他已經改變了。

我相信學生不只是想要「愉快的學習過程」，而更扣人心弦的是看見他們「因學習成果而感到愉快、興奮和滿足」。當學生「嚐到」努力自然會有好的結果時，姑勿論這份成長有多麼小，這個觸發點足以啟動他們學習的動力，朝着下一次的成功前進。

所以要相信孩子經歷努力會有好結果，作為家長的我們，先要欣賞和肯定孩子的努力，給他們嚐到「父母欣賞讚美」這好結果 ，而不是批評、責怪，往後的收成才會出現啊！

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