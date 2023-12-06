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黎美言獲頒「女青年影響力」獎　憶當年轉型教拳：讓心態歸零

娛樂 11:35 2023/12/06

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黎美言

近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司的前HotCha成員黎美言（Winkie），日前獲「女人行表揚會」頒「女青年影響力」獎項。

對此，Winkie感性表示：「我做生意7年裡所得到嘅獎項，比以往喺娛樂圈攞獎更開心！以前攞嘅音樂獎項都係好辛苦、好開心，不過當時係三個人一齊努力；但係當我剩返自己一個人，我係非常吃力！」

黎美言

打下強心針

Winkie續指：「好感謝上帝俾機會我去創業，讓我心態歸零，由一個泰拳助教教練學起，當時好多人都會問：『你係偶像組合，你係女團，點解喺度教拳？』我有一刻真係想匿入廁所㗎！」

她更坦言：「做娛樂圈9成都係無乜錢，做組合又要分好多份，當我做咗幾年之後，我好任性地追音樂夢，但係我又要養屋企，無錢點得㗎？所以朋友鼓勵我轉型，將娛樂圈嘅價值轉移去做生意，起初我都無乜信心，但係試過幾年無收入之後，我發現上帝係要我去創業，我依家嘅收入比起做藝人時高出好多好多！今日攞到呢個獎，為我打下一支強心針，我會繼續努力做音樂，帶畀大家健康快樂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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