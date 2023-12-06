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新聞女王丨馬國明無辜呆萌樣搶焦　Man姐佘詩曼霸氣力壓佐治

娛樂 11:56 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅TVB台慶劇《新聞女王》，馬國明在昨晚（12月5日）施展差異萌，他飾演的佐治與Man姐（佘詩曼飾）在餐廳「和頭飯局」互寸零留手，轉頭返回當年遭家妍（李施嬅飾）誤會狠飛一幕，馬明的無辜呆萌樣相當搶焦，天然呆Icon果然名不虛傳。

當中，佐治與Man姐的對決，Man姐全程勢如破竹，一句：「呢幾年除咗權鬥，你仲做過啲咩？六年嚟對公司係完全零貢獻！」殺到佐治片甲不留。

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

馬國明在《新聞女王》再展天然呆。

家妍被爆醜聞

不過，佐治卻反問Man姐：「你知唔知當初我點解幫飛爺？因為喺你眼入面得你自己」、「文慧心，你玩我？我一定陪你玩，但我死咗，我要你一齊陪葬」，MAN姐聽畢後忍住沒笑出聲一幕，相當搶焦，盡顯「霸戲」，而馬國明全程亦殺氣大放送。

佐治最終靠人脈成功重返主播崗位，可惜未幾又再與前度家妍被爆醜聞，就連Man姐也被牽涉其中，遭匿名要求被革職，事件最終驚動方太（龔慈恩飾）殺入SNK主持大局。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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