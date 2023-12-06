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【軟對抗】李家超：有「軟對抗」稱政府只重視國家安全屬荒謬

政治 11:49 2023/12/06

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特首李家超。（資料圖片）

特首李家超表示，社會上出現一些「軟對抗」，故意說政府是只重視國家安全，無視其他政策範疇，他形容有關說法是荒謬。他指《施政報告》中，有政策是有關國家安全，但絕大部分政策都不是有關國安，希望大家客觀一點，自行評價。

李家超今日在一個電視節表示，無論政府或個人都有盲點，有些對政府的批評亦十分正確，政府很積極，亦很認真對待。但有人假借一些民生問題，例如經濟或土地房屋等，令人不容易察覺，亦有人針對國家發展，刻意令你不成功，甚至針對個人或行業提出制裁等。

李家超又表揚，公務員很盡心盡力，亦很主動，滿足政策要求。他舉例，施政報告內很多政策都由公務員提出，例如他提出希望協助一些家庭作出生育的決定，就有公務員提出相關措施。他認為，政策要做好，亦要有長遠發展空間，要將政策視為自己的子女一樣。

冀不再有「雜音政治」

區議會選舉12月10日舉行，李家超表指，選民在作出選擇時，可以留意對方對該區的熟悉程度，是否勤力，以及是否有熱誠為社區服務。他又指，區議員思想要統一，為社區服務，締造生活舒服的環境，而不是再搞「雜音政治」。

李家超說，候選人要熱誠尋找問題、反映問題，最好給予解決問題的建議，如果對方對當區熟悉，調研工作很快可完成。

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責任編輯：趙居逸

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