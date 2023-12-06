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【著數優惠】友和逾千款筍貨1折起　包括Samsung智能電視、Panasonic蒸焗爐

社會 11:50 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

友和逾千款筍貨1折起，包括Samsung智能電視、Panasonic蒸焗爐。（友和提供）

在2023年12月9日至12日，友和YOHO一連4日推出限時優惠，過千款平價產品低至1折，包括FOREO面膜儀套裝、任天堂Switch遊戲主機、Dyson吸塵機及AirPods Pro等。在12月內，利用指定支付工具付款，最高享$150即減優惠，優惠全店適用。「友和YOHO雙12購物節！」活動詳情即看官方網頁

4日限時閃購精選產品：

點擊圖片放大
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為了慶祝雙12購物節，友和YOHO每日推出不同主題優惠，分別是變靚秘笈、聖誕禮物激減、電器開倉以及雙12皇牌產品促銷，優惠產品在4天活動期內、每日凌晨00:00起開賣。

美容儀品牌FOREO聯乘友和YOHO推出全球限量及獨家首發 FOREO UFO 3智臻面膜儀禮品套裝，附送6盒FOREO面膜，閃購價只需$2680（價值HK$4480）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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