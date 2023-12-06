親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠 低至$35玩盡7大遊樂設施
【親子好去處/室內遊樂場/觀塘好去處/遊樂場優惠】小朋友經常要放電，去室內遊樂場就最方便！KKday將於今日（6日）下午3時推出觀塘大型室內遊樂場Cozy Play Town任玩門票買一送一優惠，平均低至每位$35暢玩場內7大設施，小朋友可以盡情放電！
最新影片推介：
觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」面積達5,000呎，場地寬闊並設備齊全，當中不但有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池外，還特設了幼童區域：早教牆壁玩具、音樂專區和角色扮演區域。另有讓大人遊玩的氣墊桌、大型投影螢幕投球區及遊戲機等，在小朋友放電的同時，家長都可以享受玩樂時光。
優惠詳情
預訂日期 : 2023年12月6日15:00至12月12日23:59
使用日期：2023年12月7日至2024年1月31日
地址：九龍觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室Cozy Play Town
1.【快閃限量搶-買一小時送一小時】
Cozy Play Town 1小時任玩門票（一大一小）
優惠價：
- 星期一至五早鳥時段 （10:00-12:30）：
$70/2小時，平均$35/位（原價$200/2小時）
- 其他時段（18:00–20:30）：
$90/2小時，平均HK$45/位（原價HK$200/2小時）
- 一大一小共暢玩2小時
2.【快閃限量搶–買一小時送半小時】
Cozy Play Town 1小時任玩門票（一大一小）
優惠價：
- 星期六、日及公眾假期早鳥時段（10:00–12:30）：
$110/1.5小時，平均$55/位（原價$195/組）
- 其他時段（18:00–20:30）：
$130/1.5小時，平均$65/位（原價$195/組）
- 一大一小共暢玩1.5小時
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責任編輯：王明芳