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親子好去處｜觀塘Cozy Play Town買一送一優惠　低至$35玩盡7大遊樂設施

親子好去處 12:24 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

Cozy Play Town推出KKday快閃買一送一優惠。

【親子好去處/室內遊樂場/觀塘好去處/遊樂場優惠】小朋友經常要放電，去室內遊樂場就最方便！KKday將於今日（6日）下午3時推出觀塘大型室內遊樂場Cozy Play Town任玩門票買一送一優惠，平均低至每位$35暢玩場內7大設施，小朋友可以盡情放電！

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱圓玄學院轄下5幼稚圓50%課時與外籍教師互動 多元化語境提升幼兒英語能力

觀塘全新室內遊樂場「Cozy Play Town」面積達5,000呎，場地寬闊並設備齊全，當中不但有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池外，還特設了幼童區域：早教牆壁玩具、音樂專區和角色扮演區域。另有讓大人遊玩的氣墊桌、大型投影螢幕投球區及遊戲機等，在小朋友放電的同時，家長都可以享受玩樂時光。

限時優惠價可以盡玩1小時。（KKday圖片）

優惠詳情

預訂日期 : 2023年12月6日15:00至12月12日23:59
使用日期：2023年12月7日至2024年1月31日 
地址：九龍觀塘成業街16號怡生工業中心G座8樓G01室Cozy Play Town

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1.【快閃限量搶-買一小時送一小時】
Cozy Play Town 1小時任玩門票（一大一小）

優惠價：

  • 星期一至五早鳥時段 （10:00-12:30）：
    $70/2小時，平均$35/位（原價$200/2小時）
     
  • 其他時段（18:00–20:30）：
    $90/2小時，平均HK$45/位（原價HK$200/2小時）
     
  • 一大一小共暢玩2小時

2.【快閃限量搶–買一小時送半小時】
Cozy Play Town 1小時任玩門票（一大一小）

優惠價：

  • 星期六、日及公眾假期早鳥時段（10:00–12:30）：
    $110/1.5小時，平均$55/位（原價$195/組）
  • 其他時段（18:00–20:30）：
    $130/1.5小時，平均$65/位（原價$195/組）
  •  一大一小共暢玩1.5小時

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責任編輯：王明芳

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