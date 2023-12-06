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明星穿搭｜允兒輕熟風穿搭+髮型散發優雅氣質　一個小髮夾為整體造型加分

休閒消費 17:53 2023/12/06

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允兒真的很有氣質！

韓國天團少女時代成員允兒雖然已經33歲，但依然少女感十足，她擁有一張精緻高級臉，而且身型纖細，能夠駕馭很多風格，不過允兒氣質出眾，優雅穿搭與簡約髮型還是最適合她，她亦很常作此打扮，上班一族不妨參考一下，「允兒式優雅穿搭」絕對可以令你在職場上發光發亮！

允兒偏愛大地色系穿搭

首先看看允兒的穿搭術，作為Miu Miu全球代言人，她常用Miu Miu手袋，而且偏愛大地色系，她曾穿上多套大地色系服飾，其中一套服裝是西裝外套與西裝裙的版型，但布料卻是奶茶色針織，連內裡的針織衫也是同一顏色，非常統一，服裝的垂墜感帶點慵懶風，允兒用黑色及膝Boots作配搭，整體造型簡約時尚，很適合上班一族！

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小髮夾為整體造型畫龍點睛

最厲害之處是，這一身打扮看似低調，但允兒在微曲及肩髮的其中一邊夾上小髮夾，這個Miu Miu髮夾款式簡單，卻有畫龍點睛之效，各位女生如果上班時間太趕，未能整理複雜的髮型，學允兒般夾上髮夾，已經可以令髮型既好看又有設計感。

髮箍亦是允兒的必殺技，她穿上一條貼身黑白連身短裙，襯上白Boots，感覺高貴大方，活像年輕女主管，但允兒就是穿搭高手，她在浪漫成熟的長曲髮戴上黑白格子髮箍，顏色與裙子非常配合，而且多了一點復古味道。

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隨意將頭髮紮成髮髻添時尚感

允兒很喜歡西裝外套配短裙，就是上班一族的模樣，所以她很多時候只簡單地放下一把波浪捲長秀髮作配搭，亦試過將頭髮夾直，配搭棗紅色短身外套，內裡是大地色系連身裙，腳踏紅色縷空尖頭高跟鞋，令允兒多了一份知性美。

其實允兒也很常盤起一把秀髮，她試過穿上白色上衣，紮了一個簡單的丸子頭，連瀏海也梳起，再綁上大地色髮飾，頓時減齡，充滿甜美感；除了丸子頭，允兒又將頭髮隨意紮成髮髻，感覺率性自然，這個髮型配上恤衫冷背心加長褲，便是一位出勤的年輕上班女郎。

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責任編輯：Kiwi Lee

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