移民英國︱英國明春起收緊移民政策　5大辣招盼減30萬移民

▲ 英國明春起收緊移民政策，5大辣招盼減30萬移民。

英國政府本周一（12月4日）公布，將收緊移民流入政策，預期可減少30萬移民人數。當局公布5招收緊移民政策，包括調高申請技術工作簽證的最低工資門檻；提升家庭簽證的最低收入要求；醫護不能再帶家人移民等等。

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據BBC報道，英國在2022年淨移入人數（Net Migration）達破紀錄74.5萬人。英國內政大臣祁湛明（James Cleverly）表示，這5項政策變化將於明年春天生效，預期帶來史上最大的移民人口削減。5項收緊移民政策如下：

1. 提高技術工作簽證的最低工資

把技術工作簽證（Skilled Worker visa）的最低工資要求，由每年26,200英鎊（約25.8萬港元）增至38,700英鎊（38.1萬港元），而醫護人員、教師則不在此限。

2. 提高家庭簽證最低收入要求

英國居民若想把外國家庭成員或伴侶帶到英國，的最低收入要求從18,600英鎊（18.3萬港元）增至338,700英鎊（38.1萬港元）。

3. 禁止海外護理人員帶家人移居英國

持衞生與護理簽證（Health and Care visa）的海外護理人員，明春起將無法再將伴侶或孩子帶到英國。當局指出，在2023年頭9個月，超過10.1萬名護理人員獲發簽證，估計其家屬簽證逾12萬份。

4. 取消「短缺職業名單」工資折扣

英國本來設有「短缺職業名單」（shortage occupation list），可降低工作簽證年薪要求的20%，當局擬取消此工資折扣，希望阻止移民削弱英國工人的利益。

5. 審查畢業生簽證

英國政府審查畢業生簽證（Graduate Visa）途徑，以防止「濫用」系統；明年1月起，將取消外國學生（修讀研究生研究課程除外）攜帶家屬的權利，而學生在完成學業之前，也將不再被允許轉為工作簽證。

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責任編輯：王明芳