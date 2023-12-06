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超市大搜查｜消委會實測20款保暖內衣　6款越洗越暖升幅達20%【即睇名單】

健康資訊 17:57 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

踏入冬季，天氣明顯轉涼，不少人會加穿保暖內衣幫助禦寒。消費者委員會（消委會）曾測試市面上20款保暖內衣，發現當中有多達15款的保暖效果在經洗濯後會逐漸增強，其中有6款樣本的升幅達20%，名副其實「越著越暖」。

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6款保暖內衣保溫效果高

消委會早前測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣，測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現各樣本在保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度尤其懸殊，有15款樣本的保溫效果經洗濯30次後有逐漸增強的跡象，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

以下6款為保溫效果升幅達20%的樣本：

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消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

10款樣本透水氣良好

消委會指出，人體無論在靜止或活動狀態時，皮膚都會產生「濕氣」以維持表面溫度，並隨著時間而透過衣物布料的孔隙散發到空氣之中。而保暖內衣必須有良好透水氣效果，才能避免濕氣聚集在皮膚和衣物之間，產生焗熱、濕黏等感覺。

測試結果發現，各樣本的布料在洗濯前的透水氣阻力位3.1至5.4 m2pa/w，其中以下10款樣本擁有較高的透水氣度：

  • 馬莎 Everyday Warmth Thermal Heatgen Long Sleeve/T61/9100
  • 音樂肌著 無極超薄保暖內衣Warm Infinity
  • B.V.D Heat-Biz/GR058PS
  • Giordano G-Warmer 男裝針織上衣
  • Topvalu Peace Fit 瞬間溫感男裝V領長袖/TV158SA2347H
  • Bossini Ztay Warm 男裝圓領T恤/11-21100-20
  • Uniqlo 極暖Heattech Extra Earm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt（Men’s）
  • Gunze Hotmagic 柔らか溫か/MH1609
  • Mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Women’s /1107577
  • The North Face Flashdry Baselayer Warm L/S Crew Neck（Men's）/NF00CL72KX7

值得留意的是，「破無素足 生姜力の肌著 KUG-21A（9-Sleeve）」、「Mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Women’s /1107577」、「Wed’ze FreshWarm Women’s 2128806」、「The North Face Flashdry Baselayer Warm L/S Crew Neck（Men's）/NF00CL72KX7」及「Columbia Omni-HEat Midweight Stretch Baselayer（Men’s）/AE6323」的透水氣效果經洗濯後稍微有所提升。

針對排汗快乾功能，具有此功能的保暖內衣能有效為人體保持舒適溫度，避免使用者因流汗而令體溫下降，以下3款樣本擁有較佳的排汗快乾功能效果：

  • 破無素足 生姜力の肌著 KUG-21A（9-Sleeve）
  • B.V.D Heat-Biz/GR058PS
  • Topvalu Peace Fit 瞬間溫感男裝V領長袖/TV158SA2347H

3款樣本含微量游離甲醛

值得留意的是，消委會發現有3款樣本含有微量游離甲醛，包括「Baleno Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣」、「Mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Women’s /1107577」及「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」，檢出量由8 mg/kg至10 mg/kg不等，均低於內地相關要求上限（75mg/kg）。

消委會指出，如果布料釋出的游離甲醛較多，有機會對穿著者的皮膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。針對以上3款樣本的游離甲醛含量，消委會表示相信消費者只需要在穿著前清洗一次，就已經能有效降低引致不良反應的機會。

UNIQLO研發部長拆解保暖貼士

除保暖內衣本身質素，穿著方法正確亦有助提高保暖效果。日本有電視節目早前訪問服裝品牌UNIQLO的產品研發部長中野正海，解構其保暖內衣的原理，同時分享最有效保暖的保暖衣正確穿著方法。中野先生表示，人體即使不是處於運動狀態，每天都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖衣質地能將這些水分鎖住並轉換成熱能，達至保暖效果。

中野先生表示，保暖內衣的效能必須在纖維直接接觸皮膚時才能完全發揮，換言之任何減少皮膚與保暖衣接觸面的行為，都會削弱保暖功效。中野先生特別列舉3大一般人常犯的錯誤，提醒大家必須避免。

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