蝦仔爹哋丨賈思樂陪盧海鵬慶祝生日　82歲鵬哥靠慢跑逆轉健康：練到有氣有聲

▲ 賈思樂為鵬哥慶生!

「鵬哥」盧海鵬昨日 (12月5日)迎來82歲生辰,當年跟他合演趣劇《蝦仔爹哋》的賈思樂,昨晚於社交平台貼上跟「爹哋」盧海鵬慶生的照片,出席飯局的還有「大白鯊」林建明、余慕蓮、江欣燕等,大家聚首一堂為鵬哥慶生!

【明星養生】盧海鵬通波仔過後養成運動習慣 獲「跑友」周潤發陪伴慶生

82歲鵬哥氣色好

當中賈思樂以英文撰文道:「Happy Birthday to my dear grumpy old “Daddy” ! May you continue to have good health and happiness for years to come ! #happybirthday #birthdaygathering #friendship」。

賈思樂祝「爹地」擁有健康的體魄,從照片所見,盧海鵬面色不錯,狀態比之前好。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局 曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康

患糖尿病多年

82歲的鵬哥多年前患上糖尿病,2018年他因心臟血管閉塞而入院,其後接受「通波仔」手術,本身有腳患的鵬哥一度要撐拐杖行路,因而減少幕前演出,專心休養。

在2021年2月,鵬哥開始跟隨周潤發晨步,健康狀況得以改善,今年9月鵬哥現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》,鵬哥透露近年跟周潤發跑步,身體因而變得健康,連腳痛問題也得以改善。

最新影片推介:蘇恩磁何沛珈專訪

靠行山改善健康

他稱起初發哥會驅車接送,惟最近已經沒有,鵬哥解釋自己跑得慢,但發哥跟其他跑友跑得很快,不過鵬哥很自律keep住跑步,風雨不改,他說:「我有自己去跑,日日6點起身跑,練到有氣有聲。」

3個月前,夏雨於微博上載一短片,見他相約鵬哥到元朗南生圍跑步,正在慢跑的鵬哥面色紅潤,精神不錯,片中夏雨透露鵬哥患有糖尿病30多年,近年以慢跑養生,他說:「就是這樣跑這樣跑,哎,現在一切正常了,甚麼都可以吃。」

鵬哥曾於訪談中表示發哥會教授跑步正確步姿和呼吸節奏,更形容發哥是隨隊醫師,會為各人按摩鬆筋骨,鵬哥大讚對方:「手勢一流。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R