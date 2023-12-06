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蝦仔爹哋丨賈思樂陪盧海鵬慶祝生日　82歲鵬哥靠慢跑逆轉健康：練到有氣有聲

娛樂 13:51 2023/12/06

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賈思樂為鵬哥慶生！

「鵬哥」盧海鵬昨日 （12月5日）迎來82歲生辰，當年跟他合演趣劇《蝦仔爹哋》的賈思樂，昨晚於社交平台貼上跟「爹哋」盧海鵬慶生的照片，出席飯局的還有「大白鯊」林建明、余慕蓮、江欣燕等，大家聚首一堂為鵬哥慶生！

【明星養生】盧海鵬通波仔過後養成運動習慣　獲「跑友」周潤發陪伴慶生

82歲鵬哥氣色好

當中賈思樂以英文撰文道：「Happy Birthday to my dear grumpy old “Daddy” ! May you continue to have good health and happiness for years to come ! #happybirthday #birthdaygathering #friendship」。

賈思樂祝「爹地」擁有健康的體魄，從照片所見，盧海鵬面色不錯，狀態比之前好。

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【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康

患糖尿病多年

82歲的鵬哥多年前患上糖尿病，2018年他因心臟血管閉塞而入院，其後接受「通波仔」手術，本身有腳患的鵬哥一度要撐拐杖行路，因而減少幕前演出，專心休養。

在2021年2月，鵬哥開始跟隨周潤發晨步，健康狀況得以改善，今年9月鵬哥現身《2023 EYT好友會聯歡晚宴》，鵬哥透露近年跟周潤發跑步，身體因而變得健康，連腳痛問題也得以改善。

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靠行山改善健康

他稱起初發哥會驅車接送，惟最近已經沒有，鵬哥解釋自己跑得慢，但發哥跟其他跑友跑得很快，不過鵬哥很自律keep住跑步，風雨不改，他說：「我有自己去跑，日日6點起身跑，練到有氣有聲。」

3個月前，夏雨於微博上載一短片，見他相約鵬哥到元朗南生圍跑步，正在慢跑的鵬哥面色紅潤，精神不錯，片中夏雨透露鵬哥患有糖尿病30多年，近年以慢跑養生，他說：「就是這樣跑這樣跑，哎，現在一切正常了，甚麼都可以吃。」

鵬哥曾於訪談中表示發哥會教授跑步正確步姿和呼吸節奏，更形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，鵬哥大讚對方：「手勢一流。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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