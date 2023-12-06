升中派位｜2024學年港島區22間英中自行收生準則 部分學校面試表現比重佔50%
2024學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了港島區22間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。
家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。
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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2024年3月27日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。
根據學校網頁資料，港島區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，大多於2024年2月至3月初進行。
以下為港島區22間英中收生詳情：
中西區
聖士提反女子中學
自行分配學額：54
收生準則（比重）
- 教育局「學生成績次第」及小學學業成績：50%
- 面試表現及操行：35%
- 聯課活動、服務及獎項：15%
面試日期：書面通知
申請表：按此連結
詳情：按此連結
英華女學校
自行分配學額：51
收生準則（比重）
- 學業成績：50%
- 面試表現：30%
- 課外活動表現：10%
- 操行：10%
面試日期：2024年3月9日
申請表：12月11日起於網頁下載
詳情：按此連結
英皇書院
自行分配學額：尚未提供
詳情：按此連結
高主教書院
自行分配學額：41
收生準則（比重）
- 教育局成績次第：40%
- 面試表現：30%
- 操行：10%
- 獎項及課外活動表現：10%
- 宗教信仰及與本校關係：10%
面試日期：2024年3月9日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖嘉勒女書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 學業成績：50%
- 面試表現：30%
- 課外活動表現及獎項：20%
面試日期：2024年3月9日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖若瑟書院
自行分配學額：54
收生準則（比重）
- 學業成績及教育局成績次第：25%
- 課外活動及獎項：15%
- 操行：10%
- 面試表現：50%
面試日期：2024年2月24日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖類斯中學
自行分配學額：41
甄選面試準則（比重）
- 教育局成績次第：50%
- 校內表現（操行及老師評語）：15%
- 課外活動及服務：15%
- 獎項：15%
- 其他（與學校聯察、天主教受洗證明）：5%
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 教育局成績次第：35%
- 校內表現（操行及老師評語）：10%
- 課外活動及服務：10%
- 獎項：10%
- 其他（與學校聯察、天主教受洗證明）：5%
面試日期：2024年3月18日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
灣仔區
皇仁書院
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 操行、學業成績：40%
- 課外活動及服務：15%
- 面試表現：45%
面試日期：2024年3月9日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
瑪利曼中學
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 學生成績及活動表現：50%
- 面試表現：50%
面試日期：2024年3月2日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
香港華仁書院
自行分配學額：尚未公布
詳情：按此連結
香港真光中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 學業成績：55%
- 操行、課外活動、服務及獎項：25%
- 面試表現：20%
面試日期：2024年3月2日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖保祿中學
自行分配學額：54
收生準則（比重）
- 校內成績及教育局成績次第：40%
- 品行：20%
- 課外活動、義工服務表現及獎項：20%
面試表現：20%
面試日期：2024年3月11日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖公會鄧肇堅中學
自行分配學額：41
收生準則（比重）
- 學業成績：30%
- 面試：40%
- 課外活動及服務：20%
- 操行：10%
面試日期：2024年3月9日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
嘉諾撒聖方濟各書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 學業成績：60%
- 操行、課外活動、獎項及服務：10%
- 面試：30%
面試日期：2024年3月2日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
東區
庇理羅士女子中學
自行分配學額：尚未公布
收生準則（比重）
- 教育局成績次第：45%
- 面試表現：40%
- 課外活動：15%
面試日期：2024年3月9日
申請表：12月12日起於網頁下載
詳情：按此連結
張祝珊英文中學
自行分配學額：尚未公布
詳情：按此連結
香港中國婦女會中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 學業成績（校內成績及教育局成績次第）：45%
- 面試表現／英語能力：40%
- 操行、課外活動、職位、獎項：15%
面試日期：2024年3月16日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
嘉諾撒書院
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 教育局成績次第及校內成績：40%
- 操行：30%
- 面試表現：20%
- 課外活動及其他：10%
面試日期：2024年2月24日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
港島民生書院
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 學業成績：50%
- 課外活動：10%
- 服務：5%
- 專長：5%
- 面試表現：30%
面試日期：2024年3月16日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
筲箕灣官立中學
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 學業表現（學業成績、學術獎項及教育局成績次第）：40%
- 面試表現：40%
- 課外活動：20%
操行：B級或以上
面試日期：第一輪—2024年2月24日；第二輪—2024年3月內
申請表：按此連結
詳情：按此連結
聖馬可中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 學業表現（校內成績及教育局成績次第）：50%
- 面試表現：50%
面試日期：2024年3月9日或16日
申請表：按此連結
詳情：按此連結
南區
嘉諾撒聖心書院
自行分配學額：尚未公布
詳情：按此連結
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責任編輯：林愛娜