曲霉菌肺炎｜咳嗽發高燒入院一周　女子一舉動致霉菌入肺　發文警世：勿忽視腳臭問題

▲ 咳嗽發高燒入院一周，女子一舉動致霉菌入肺，發文警世：勿忽視腳臭問題！

「聞臭襪」真的會熏病人！内地一名女子日前聞了一口充滿腳臭的襪子，結果即日出現咳嗽、發燒等症狀，求醫竟發現患上侵襲性肺曲霉病，醫生指因吸入大量真菌導致，僅一周就花費了4.5萬（人民幣·下同，約4.9萬港元）的高昂治療費。

最新影片：

來自廣西的事主在社交平台「小紅書」以「聞襪子進醫院花了45000」為題發文警世，表示自己日前聞了有腳臭的人的襪子，結果當天就出現咳嗽、胸悶、發高燒。女子本以為沒有大礙，惟求醫檢查結果卻發現患上侵襲性肺曲霉病，醫生表示這是因吸入大量真菌導致。最終，女子一周内花費了4.5萬元的治療費，非常肉赤。她藉此告誡民眾：

「大家不要不當一回事，不要聞襪子，有腳氣（腳臭）也不要一直拖，真菌感染會引起很多種併發症的！」

網民震驚：一雙襪子引發慘劇

事主的警世文引起網民熱議，紛紛感嘆沒想到一雙襪子竟是「生化武器」，直呼「救命」。亦有網民表示類似的事件早有案例：「一個人聞了自己的襪子差點掛了，花了幾十個萬才救回來」、「剛刷到一個聞屁的小朋友進了醫院」。還有「腳臭一族」訴苦指，每日都害怕聞到自己的腳臭味：「我是汗腳，襪子一天一換……味也特別大，我有時候不小心聞到就特別害怕真菌感染。」

霉菌入肺後果嚴重

霉菌入肺患上侵襲性肺曲霉病，後果可以很嚴重。廣東省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫生孫聰曾表示曲霉菌的孢子在空氣和土壤較為常見，如發霉穀物、堆肥、植被、施工場所灰塵等，人吸入曲霉孢子而感染發病。肺曲霉菌感染的首要因素是免疫力低下，如器官移植、血液病、惡性腫瘤化療病人、長期使用抗生素、糖皮質激素、免疫抑製劑、血糖升高、存在慢性肺部疾病等。

侵襲性曲霉病臨床症狀如下：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

醫生還指，當機體免疫力與病原體毒力處於僵持狀態時，容易導致慢性感染狀態，發病早期症狀不明顯，但病程較長，常遷延不癒，甚至超過2年；主要表現為咳嗽、咳血、氣促伴不同程度的體重下降等，部分患者會出現致命性大咳血。

研究顯示，侵襲性肺曲霉菌病早期治療的治癒率為60%，治療療程一般6至12周。發病10天日開始抗真菌治療，病死率可達90%。

預防霉菌

除了不要聞臭襪，注意家居防霉亦很重要。呼吸系統科專科醫生鄺國柱曾接受訪問時表示，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。故此，鄺國柱醫生分享了幾項家居防霉小錦囊：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm