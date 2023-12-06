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網絡熱話︱有中學通告指請假不設補考視作0分 家長轟：病到死都要爬返學考試？

升學教育 12:34 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

呢間中學都真係好苛刻！

本港接連發生學生輕生事件，其中包括學業壓力、家庭問題、人際衝突及社交媒體的負面影響等，而學業更是學生壓力來源最大原因之一，網上群組就家長發文指某中學發出通告，表示為配合公開考試的安排，學生不論因病或事故缺席測考，均不設補測/補考，一概視作「零」分。

最新影片:

有家長在「不願小朋友成為功課奴隸」群組發文指某中學發出通告「是年起，為配合公開考試的安排，學生不論因病或事故缺席測考，均不設補測/補考，一概視作「零」分。

而通告中更將責任放到家長身上，「家長應敦促子女適切關顧自身健康。」而免考安排必須因特殊醫學理由及/或社工保薦，才可獲「免考」。

而通告當中只能代表學校參加公開比賽才能獲得補考機會。「如因代表學校參加公開比賽而缺席測考，則可安排參加同日不扣減分數之補測/補考。」

「病到死都要爬返學校考試?」

家長留言指:「咁嘅學校，即係病到死都要爬返學校考試？家長要敦促子女適切關顧自身健康？家長都好大壓力喎，即係小朋友病就係家長問題？真係唔怪之得有咁多學生/青少年輕生，簡直係迫死啲學生、家長！呢啲學校、呢啲教育，真係俾佢玩完！」

網民就促請公開這間學校的名字「告知家長勿選擇此校，以免影響小朋友的身心健康。」、另外都有網民指「仲對香港教育有期望？」、「好不近人情」、「如果已選好科，讀緊中四至中六，唔使靠校內成績分班，當然可以唔理。」

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責任編輯：王明芳

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