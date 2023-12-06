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直資中學丨培基書院20週年校慶開放日暨中一入學講座 吸引8000人到訪

升學教育 16:32 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

培基書院20週年校慶開放日暨中一入學講座，吸引8000人到訪。

【開放日/直資中學/升中面試/香港神託會培基書院】位於沙田的直資中學香港神託會培基書院於2004年創校，每年11月均設有入學資訊日。香港神託會培基書院最近於11月25日至11月26日一連兩天，舉行20週年校慶開放日暨中一入學講座，活動場面熱鬧，吸引超過8,000人到訪。香港神託會培基書院師生積極參與，兩天皆有豐富的體驗活動，讓家長、學生、訪客全都滿載而歸。

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

培基書院多元化課程 培養國際視野

培基書院設有學習無疆界（Learning Without Walls）全校性課程，學生能夠認識不同級別的同學，一同走出香港，拓寬國際觀，得到獨一無二的學習經歷。

除了本地課程Hong Kong Diploma of Secondary Education（HKDSE）以外，培基書院亦有開辦International Advanced Level（IAL）課程供高中學生修讀，此英國高考課程在全球獲廣泛認可，成功通過考試對申請入讀海外大學有極大幫助，讓學生擴闊眼界及提升英語水平。

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培基書院廣受家長愛戴 報名人數屢創新高

培基書院以英語為主要教學語言，除了個人面試外，還會安排學生與其他面試同學討論、進行小組任務等，從中觀察學生的學習態度、溝通能力、團隊合作精神等等。除了面試表現、學習成績以外，培基書院亦非常重視學生的品德修養，希望取錄純良受教、積極樂觀的學生。培基書院學位競爭激烈，報讀人數每年遞增。跟據2022年的統計，約有3000人爭200個學位，可見學校深受家長歡迎。

培基書院現已接受（2024-2025）年度中一入學申請，有興趣的家長及學生可透過網上系統，截止日期為2023年12月13日（星期三），詳情請參閱校網。

更多港島九龍新界Band1中學面試題，立即查看【中一面試特輯】 

責任編輯：鄺嫻

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