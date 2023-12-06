叱咤樂壇流行榜2023丨MIRROR上屆勇奪組合金獎　12子今年輸畀Lolly Talk？

由商業電台主辦的樂壇年度盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年1月1日舉行，人氣組合MIRROR向來是焦點所在，並在去年奪叱咤樂壇組合金獎、叱咤樂壇我最喜愛的組合，姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）分別奪得個人獎項，成績亮眼！

今年的成績表就似乎大逆轉，MIRROR今年未有一首叱咤冠軍歌，更有指組合獎三甲不入！

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MIRROR今年零叱咤冠軍歌

MIRROR今年上榜歌有《Sheesh》、《Catch a Vibe》，分別最高排第15位、第8位。《Catch a Vibe》現時仍在榜上，未知會否存在變數。

而MIRROR今年的歌曲成績比各擁有一首叱咤冠軍歌的ERROR、COLLAR為差。

MIRROR在上屆就憑《Innerspace》、《We All Are》奪叱咤冠軍歌，兼成叱咤樂壇組合金獎得主，Dear Jane、COLLAR則分奪銀獎、銅獎。

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Lolly Talk走勢強勁

由劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）、黃敏蕎（阿妹）組成的Lolly Talk，今年先後有4首歌曲派台，又剛完成2場演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，十分勤力！

從派台歌成績看來，Lollt Talk的《七姊妹星團》、《一把火》均屬叱咤冠軍歌，也有兩首歌曲打入十大，在播放率上佔優，有望擊敗MIRROR、COLLOR、ERROR。

另外，組合金獎得主應為手握兩首冠軍歌的Dear Jane，Lolly Talk似乎穩奪組合銀獎，銅獎為RubberBand！

▲ （上排左一起）Mei Mei、Ah Yo、Elka、阿蛋;（下排左一起）Yanny、阿妹、Sinnie、Tania（陳慧安 攝）

MIRROR回應會否出席頒獎典禮

在11月初，MIRROR 12子現身《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會時，有回應會否出席頒獎禮，Lokman說：「1月1日就要睇吓個時間就唔就到喇，想去嘅，要睇吓公司就唔就到。」

AK則表：「要等公司安排。排練日期仲係好波動咁調動緊，所以我哋都未知住，但12月個期係成個月都要排演唱會。有冇獎都好，同歌手朋友們聚下舊開心下都好。」

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