叠影狙擊丨朱鑑然坦言演飛飛挑戰演技　太投入角色臨場「加戲」

▲ 《叠影狙擊》周秀娜與朱鑑然。

朱鑑然在TVB台慶劇《叠影狙擊》內演IT天才「沈飛飛」，是女主角「梁曦」（周秀娜飾）閨密，還替她的孖生家姐「魏曉晨」（周秀娜分飾）追查真相，卻意外導致全身癱瘓，在昨晚（12月5日）《叠影狙擊》更慘遭毒手，死前含淚告白令觀眾非常痛心和難忘，但原來眼淚是個「意外」。

朱鑑然坦言今次《叠影狙擊》演飛飛一角，對他來說是演技大挑戰，說：「以前做戲，發覺呼吸運用比較多，但因為今次『飛飛』角色係全身癱瘓，頸以下身體嘅所以部位唔可以郁，就連呼吸，都唔可以太過用力，橫隔膜唔可以郁，所以開工前都花咗唔少功夫，去了解唔同程度癱瘓嘅人，會有咩情況出現。」

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▲ 朱鑑然、周秀娜與《叠影狙擊》導演討論如果拍攝。

朱鑑然臨場「加戲」

同時，他並會與導演討論如何演繹：「以前做戲會加入肢體動作，但而家只能夠集中頸以上嘅部位，去演呢個角色，希望出到嚟嘅效果，可以說服到觀眾。」劇組同時安排了一張用下唇操控的電動輪椅，給朱鑑然使用，令他在演繹上更加神似。

拍攝當日，朱鑑然在戲中排除萬難，終於找到周秀娜，因為太投入臨場「加戲」，他說：「雖然我嘅演技未可以控制到隨時流出眼淚，但因為成個劇我都喺度搵娜姐，終於畀我見到佢，呢場戲意義好重大，加上同娜姐嘅交流，呢滴眼淚其實係意外，順住個情緒走向。但確實拍完呢場戲，我真係好開心，因為落咗苦功，出到一啲意外嘅成果，會特別開心。」

他又笑言演出多年，在戲中死過無數次，對於「扮死」相當有經驗。

▲ 《叠影狙擊》朱鑑然。

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