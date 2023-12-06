油塘高怡邨火警｜七旬翁單位內自焚　揭獨居逾20年患病悲歌　疑不欲住安老院萌死念

油塘高怡邨一名71歲老翁昨早（5日）在寓所自焚，更曾向到場的消防員聲稱「我要燒死自己」，最終他因三級燒傷送院，目前正接受治療。據悉，老翁近期因身體轉差，被建議入住安老院，疑因病困擾萌死念。

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患高血壓、糖尿病 需定期覆診

71歲的事主獨居在高怡邨高志樓13樓一個單位逾20年，一直患有高血壓及糖尿病等慢性病，出入需以工具輔助及定期到聯合醫院覆診，亦一直有社工跟進情況。

不過，據事主的68歲前妻及社工向警方透露，事主的行動能力自上月起變差，被建議入住安老院。由於事主沒有領取綜援及購買任何保險，不排除因此萌死念，企圖自焚輕生。

臉部、手腳被3級燒傷

事發於昨早約8時，高怡邨高志樓13樓一個單位起火冒出大量濃煙，多名住戶大驚報警。消防接報到場後，開動一喉一煙帽隊灌救，搜救隊亦到場協助救援，安排約50名居民疏散。

消息指，當消防員破門進入起火單位時，71歲事主當時聲稱「我要燒死自己」。最終，事主臉部及手腳達3級程度燒傷，被救出後送往伊利沙伯醫院搶救。至於起火單位，則外牆嚴重熏黑、有玻璃窗燒破，警方目前已將案件列作「企圖自殺」處理。

情緒未及疏導恐致情緒病

長者安居協會社區關顧服務經理兼註冊社工林金燕曾指出，老人身體易有機能退化，加上在家庭角色上出現轉變，例如退休後無所事事，自覺與社會脫節，令自我形象變差而出現負面情緒；如果情緒未能及時疏導，或會形成情緒病如抑鬱症等，甚至萌生自殺念頭。

此外，獨居老人較少與家人相聚，遇大時大節倍感孤獨，尤其因親人已離世，引致負面情緒來襲，建議長者的其他家人，在特別節日盡量抽時間陪伴長者，或關心鄰近的獨居長者；林又提醒市民若發現長者態度無故突變，例如比以往更頻繁地致電親人或說出負面字句，應盡快求助。

燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指，萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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