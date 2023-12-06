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不育主義丨25歲港男月入近$10萬　被父母催生仔2個原因拒生育

家事百科 13:54 2023/12/06

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25歲港男年青有為，月入近10萬，但因為2個原因不想生仔。

【生育/不育主義/年青有為】香港生育率年年下降，早前施政報告就提出2萬元新生嬰兒獎勵。要決定生育與否，除了金錢因素之外也有其他考慮。日前一名25歲港男就在網上發文，指自己月薪近10萬元，其父母不停催促生仔，但港男卻由於2個原因斷然拒絕，並坦言：「我依家有錢淨係想用喺自己到，唔想再掂依啲嘢！」

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一名25歲港男日前在網上討論區Dcard以《唔想生仔》為題發帖，表示自己工作4年，現在單身，一個月有9萬多元人工，父母不停叫他生仔，說他有錢可以生。男事主慨嘆，他小時候家境清貧，經濟能力有限，大學時才進行人生第一次旅行，旅費更是由自己私人補習的儲蓄來支付，畢業後即使有份好職業，他也不想生育，

佢哋間唔中就煩我，我自己係超唔想生。

兩原因不生育

港男透露拒生育有兩大原因，一方面是他要上班，而收工回家就要照顧多妻兒兩個人，他坦言「會想死」。第二，他直言自少「捱得很辛苦」，成長過程中經常被人比下去，讀中三時就要到快餐店上班賺取外快，導致他成為被取笑的對象。他更表示，別人在小學、中學的每次長假期都去玩，他就要上班；而大學同學有車、有爸爸、公司給予機會，他卻要日日補習、自給自足，

自己100%俾學費加hall費加exchange錢…（爸爸）叫我自己拆掂佢一係唔好讀，屋企人無經濟上support過我咁滯…

男事主又提到，當年他讀中六考DSE時，想多點時間讀書，暫停上班，豈料家人責罵他，「點解問佢哋攞錢，點解返屋企食，洗多對碗筷，養多個人」。這兩個原因令他害怕生育，坦言就算現在有錢，都只想用在自己身上，即使有能力給小朋友去享受，他都不會開心，

喺我有9皮嘢之前嘅人生係永遠嘅痛，只要見到細路、學生我就會諗起我之前受嘅屈辱，我係唔會生仔。

帖文一出，即掀起熱議，大批網民讚同男事主做法，另外有做社工輔導亦有做家長教育的網民，則認為男事主應接受心理輔導，「唔係話你心理有問題，唔想生亦係絕對無問題，只係行文感受到你依家搵9萬，似乎都唔快樂。」點擊下圖睇更多留言：

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責任編輯：王明芳

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