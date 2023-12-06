台灣天王周杰倫宣布簽約環球　帶同新人派偉俊+曹楊加盟

▲ 周杰倫簽約環球

台灣音樂天王周杰倫，今日公布跟經紀公司杰威爾音樂（JVR Music）跟環球達成合作伙伴關係，確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊（Young）的加盟。

，周杰倫自2000年以專輯《JAY》出道，成為定義當代華語流行音樂的現象級音樂人。2022年發行的專輯《最偉大的作品》更為周杰倫贏得國際唱片業協會（IFPI）“2022全球十大藝人榜”第九名，並斬獲國際唱片業協會“2022全球十大專輯銷量榜”冠軍。

周杰倫成為史上第一位榮登國際唱片業協會“全球十大藝人榜”的華人藝術家，也是唯一一位在國際唱片業協會全球榜單上登頂的華人歌手！

杰威爾音樂源自英文名JVR音譯，而JVR則是周杰倫（Jay）與多年合作伙伴方文山（Vincent）、楊峻榮（JR）三人英文名首字母縮寫組合而來。

對於這次合作，杰威爾音樂總經理楊峻榮表示：「藉助環球音樂的全球化網路和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平臺。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞臺。」

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