  • 22°C
香港時間 : 20231206日 (週三) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣天王周杰倫宣布簽約環球　帶同新人派偉俊+曹楊加盟

娛樂 13:04 2023/12/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

周杰倫簽約環球

台灣音樂天王周杰倫，今日公布跟經紀公司杰威爾音樂（JVR Music）跟環球達成合作伙伴關係，確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊（Young）的加盟。

，周杰倫自2000年以專輯《JAY》出道，成為定義當代華語流行音樂的現象級音樂人。2022年發行的專輯《最偉大的作品》更為周杰倫贏得國際唱片業協會（IFPI）“2022全球十大藝人榜”第九名，並斬獲國際唱片業協會“2022全球十大專輯銷量榜”冠軍。

周杰倫成為史上第一位榮登國際唱片業協會“全球十大藝人榜”的華人藝術家，也是唯一一位在國際唱片業協會全球榜單上登頂的華人歌手！

杰威爾音樂源自英文名JVR音譯，而JVR則是周杰倫（Jay）與多年合作伙伴方文山（Vincent）、楊峻榮（JR）三人英文名首字母縮寫組合而來。

對於這次合作，杰威爾音樂總經理楊峻榮表示：「藉助環球音樂的全球化網路和資源，將能在全球更擴大杰倫的藝術影響力，為我們多樣化的藝人陣容帶來國際級的發展平臺。我們很興奮藉由雙方的合作聯盟，讓杰威爾卓越的音樂資產超越文化界限，閃耀在更廣大的國際舞臺。」

最違新影片推介

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

相關文章

BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲
今日 12:01
BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲
聲夢小天后丨炎明熹IG突改聯絡方式惹離巢疑雲　Gigi名利雙收騷價升1.5倍
11:56 2023/12/04
聲夢小天后丨炎明熹IG突改聯絡方式惹離巢疑雲　Gigi名利雙收騷價升1.5倍
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
今日 11:58
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名

你可能感興趣

BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲
今日 12:01
BLACKPINK續約丨南韓女子天團BLACKPINK全員確定續約　YG宣布兩大消息答謝全球粉絲
聲夢小天后丨炎明熹IG突改聯絡方式惹離巢疑雲　Gigi名利雙收騷價升1.5倍
11:56 2023/12/04
聲夢小天后丨炎明熹IG突改聯絡方式惹離巢疑雲　Gigi名利雙收騷價升1.5倍
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
今日 11:58
聲夢小花｜鍾柔美有方法令溫書時更快入腦？　美女學霸Yumi曾考全班第一名
歌手 周杰倫

最高瀏覽

劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
劉德華父親喪禮丨劉德華親自接妻女入靈堂　11歲女兒劉向蕙拖實爸爸
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
奪命意外｜印度3歲女童行服裝店　玩玻璃鏡遭壓死　 CCTV直擊恐怖過程
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡
換八達通︱舊版八達通即將失效　聽到1聲音要注意3個月內要換新卡