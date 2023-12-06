【學童自殺】今年最新錄31宗較去年飆逾兩成　港府料跟疫後復常有關

▲ 學童輕生個案呈升勢。（資料圖片）

教育局公布，今年首11個月錄至少31宗中、小學生懷疑自殺個案，較去年25宗已錄逾兩成升幅。局方相信，受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。

教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員書面質詢稱，一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺個案，以便向學校提供專業支援。過去5年（即2018至2022年），全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為14、23、21、25及25宗，而2023年截至11月的數字為31宗，數字上升估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。

局方沒有向學校收集或備存學生企圖自殺個案，或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字；亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。至於大學方面，教育局及大學教育資助委員會（教資會）秘書處則沒有備存相關數字。

政府強調，非常重視青少年的精神健康，一直協助學校採用全校參與模式，在「普及性」、「選擇性」和「針對性」三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰