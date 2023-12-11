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DIY聖誕樹｜15分鐘簡易聖誕樹製作　7步完成五彩光影聖誕裝飾

家事百科 13:48 2023/12/11

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熱門 徐若瑄 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽

7步完成五彩光影聖誕裝飾！

【DIY/手工/手作/親子DIY】聖誕節不少人都會選擇買裝飾佈置家居，增添氣氛，但亦有不少人選擇和子女一同DIY、自製飾物，令家中不但充滿聖誕氛圍，更倍添溫馨。大家可能覺得DIY裝飾要花不少時間去準備材料和製作，親子KOL Belle近日就於Instagram專頁「bellewritesth」分享了一個超簡單的聖誕樹裝飾教學，只要準備五樣物材料，就可以完成一個精美的聖誕樹。

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親子KOL Belle分享的「光影聖誕樹」裝飾製作十分簡單，所有材料都可以在文具店找齊，準備好之後就可以和小朋友一起製作聖誕樹！

光影聖誕樹製作

材料：

玻璃紙
黑紙
剪刀
膠帶
燈串/手電筒

點擊圖片放大
+12
+11

步驟 ：

1. 將玻璃紙剪成小片狀，以方便孩子黏貼和操作。
2. 將黑紙剪成聖誕樹的外框。
3. 在黑紙中空的地方黏上膠帶。
4. 將玻璃紙黏在聖誕樹的膠帶上。
5. 裝飾完成！
6. 將主燈關掉，打開燈串，放上做好的聖誕樹。
7. 若沒有燈串可使用手電筒，並照射在聖誕樹上，聖誕樹多彩的影子便會投射在白牆上！

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責任編輯：王明芳

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